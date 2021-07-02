張志誠觀點--BCI海峽型指數快速回檔，散裝航運股的因應策略

海運市場火熱，除了貨櫃運價強漲，在全球陸續解封、大宗商品價量齊揚等因素帶動下，目前主要船型日租金已同步站上 3 萬美元，第三季海岬型遠期運價日租金更已來到近 4 萬美元，顯示市場對散裝航運後續需求多方趨勢仍在。

受惠南美第二季穀物大增帶動需求，巴拿馬型船運價超越了海岬型船，截至 6 月底數據顯示巴拿馬型日租金為 37074 美元、海峽行日租金則為 32604 美元，而 7 月甫過來 BDI 指數回檔，尤其權重當中的 BCI 指數也因日租金快速減少 1695 美元，導致指數自 6/29 日來回檔已近 10.7%，我認為海峽型指數有持續回測需求支撐點的必要，故台股中新興 (2605-TW)、裕民(2606-TW)、 中航(2612-TW) 等以海峽型大船經營為主的公司，股價與 BCI 指數明顯背離，有短期股價超漲的現象，投資人也要提防股價會有回檔測試的必要性，畢竟股價的預期是架構在散裝航運船舶的日租金水位，若日租金提前向下滑落修正，股價的漲勢預期就會跟著改變。

第三季對於散裝航運的趨勢觀察，由航商近期說法，有三大理由說明散裝航運的中期趨勢還持續存在，一是全球各國解封有望，帶動遠期租金價格上漲；二是中澳貿易關係緊張，船舶改到巴西載運原料，帶動船舶需求吃緊，三是長期新船加入數量少，中、小型散裝輪運價拉高亦會拉動大型船需求。

我認為航商的中期看法是很紮實的，但是短期海峽型船舶日租金快速減少約 1695 美元有點需求減緩的疑慮，我預期若 BCI 指數再次回測守穩 3000 點，則這次的整理就是多方趨勢中的回檔，相對台灣相關個股我認為先不用預設是多頭還是轉空頭的立場，只要能夠先避開可能的修正預期，就已經可以成為下一波重新找到買點的贏家了。

散裝航運股參考：中航 (2612-TW)、新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、台航 (2617-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW)、正德 (2641-TW)、益航 (2601-TW)

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