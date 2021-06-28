〈馬國祭封城令〉全國封鎖延長 緯創、英業達當地工廠維持營運

亞洲疫情未見降溫，加上印度變種病毒來勢洶洶，馬來西亞連續 5 天確診人數突破 5000 例，當地政府昨緊急宣布全國封鎖措施無限期延長，衝擊廠商生產計畫，對此，在馬國設廠的代工廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(28) 日均表示，持續配合當地防疫措施，目前工廠仍維持部分正常營運。

馬來西亞雖然實施封城措施，但關鍵醫療、高科技產業仍可維持部分正常生產營運，官方僅要求降低到班員工人數，這次馬來西亞僅宣布延長封城措施，並維持既有管制、未再升級防疫要求。

緯創表示，馬來西亞廠區屬於關鍵高科技產業，目前仍維持正常營運狀況，雖然封城措施延長將影響出貨，但預期對整體營運影響有限，將密切配合當地防疫動態調整。

英業達則指出，馬國延長封城措施將持續影響出貨，若客戶願意，將配合將產品暫時移轉到其他生產基地進行生產，也評估目前仍未進入到消費性電子旺季，馬國持續封城對整體營運影響有限。

展望下半年，由於上游缺料狀況仍嚴峻，緯創、英業達對於下半年出貨相對保守，緯創認為，在考量零組件吃緊狀況下，第 3 季筆電、桌機、伺服器、顯示器等四大產品線出貨估將持平或較第 2 季小幅成長，英業達則表示，第 3 季訂單需求仍強，但仍要觀察料況再做評估。