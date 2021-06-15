疫苗助攻 帶動經濟重啟與報復性消費需求

隨著 COVID-19 疫苗在美國大規模施打，美國感染新冠病毒和死亡人數繼續下降，經濟逐步重啟，民眾對社交活動在未來數月重返常態更具信心，也帶動美國零售銷售 4 月年增率大幅上揚，景順投信表示，隨著防疫逐步解封，多數人可望恢復以往的消費能力，建議投資人可透過消費相關基金，掌握經濟重啟下報復性消費帶來的投資機會。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國已有 60% 的成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗，總統拜登正嘗試加速推廣速度，預計 7 月 4 日美國國慶日前，達成 70% 成年人至少打完一劑的目標，讓美國恢復某種程度的正常狀態。

還不到 7 月，美國民眾的報復性消費已經爆發，5 月底的陣亡將士紀念日每日平均搭機人潮達 200 萬人次，是去年 3、4 月期間的 20 倍，另外包括好市多 (Costco)、沃爾瑪(Walmart) 等零售商宣布，允許疫苗接種民眾無罩購物，而加州迪士尼樂園也重啟營運，此外拉斯維加斯的博弈業者更是放寬口罩規範。消費支出隨著疫苗施打數增加開始回升，除了零售與餐飲服務 4 月年增率已逾五成外，美國零售聯合會 (NRF) 在 6 月 9 日更將 2021 年美國零售銷售增長預期上調至 10.5-13.5%，表示是「自 1984 年以來美國最快的成長」。

美國零售銷售額回升

資料來源：美國人口普查局與景順。數據截至 2021 年 5 月。備註︰引用之零售銷售數據經季節調整

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，隨著疫苗問世與大規模施打，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，除了傳統的渡假村、影城、主題公園以外，平價兒童 / 青少年服飾也是一個有趣的投資主題，一旦經濟大規模重啟，許多父母對小朋友將會有購置新衣的強烈需求。

統計至今年 4 月底，景順環球消費趨勢基金投資地區有近七成在美國，投資組合中三分之一為疫情解封的消費體驗相關受惠股，例如旅遊、賭場、住宿、餐廳與服飾相關的公司，因為隨著經濟的重新開放，人們將恢復「正常」的生活方式，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，另外投資組合中三分之二則以數位化生活方式主題為主軸，像是電商，線上遊戲、串流影音、社交媒體等等透過網路進行的消費模式，截至 2021 年 5 月底，基金績效在過去短中長期皆排名同型基金第一，表現優異。

資料來源：晨星，截至 2021 年 5 月底，單位 %，美元計價，同類型為台灣核備之境外產業股票 - 消費品與服務類別 (共 7 檔)

展望後市， Ido Cohen 指出，疫苗將很快完成大規模接種，使消費者及政府解除對消費行為的封鎖，釋放被壓抑的個人消費需求，展望 2021 年及 2022 年過後，預期經濟將恢復至過去十年的成長水準，在這樣的環境中，通過破壞性創新實現成長的公司可能領先那些依賴 GDP 增長的公司，基金仍將均衡投資於消費者體驗公司及可在 2021 年及未來幾年有利於投資人的長線投資主題。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0224