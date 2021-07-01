美經濟數據大優 人民幣中間價調貶 108 基點

美國民間就業數據表現亮眼，成屋銷售也大幅躍升，經濟數據告捷帶動美元指數走揚，而周四 (1 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 108 基點，報 1 美元兌 6.4709 人民幣。

有分析指出這一波漲勢與月底、季底以及上半年最後一天對美元的需求有關。6 月份美元兌一籃子貨幣升值 2.6%，部分因素是聯準會的鷹派立場轉變。

此外，紐約聯準會公布顯示，90 家參與者周三透過隔夜附買回工具向聯準會存放近 1 兆美元，刷新周二創下的 8412 億美元新高。自 6 月聯準會隔夜附買回利率從 0% 提高至 0.05% 以來，需求激增，因美元融資市場繼續充斥著過剩流動性。

即便美元在 6 月份大幅反彈，人民幣對美元即期匯率今年上半年仍升值 786 基點，升幅約 1.2%，而中間價則是升值 0.99%。

中資銀行指出，上半年人民幣匯率基本是跟著美元走，而且相關性更明顯，現在人民幣相對美元處於中性，沒有明顯的升貶方向，接下來還是要關注聯準會的動作。

中信證券預計，人民幣在未來三個月仍有小幅升值可能。而在 8 月前後，預計聯準會開始逐步釋出貨幣政策正常化的路線，將帶動美元出現階段性升值，人民幣匯率在年底預期將回至 1 美元對 6.5 人民幣附近。

連續兩日公布的中國 PMI 均不如預期，反映中國下半年經濟成長將明顯不如上半年，而人民幣離岸走勢在人民幣中間價調貶後保持在低檔整理。截至上午 10:32 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4727 人民幣，貶值 81 基點，幅度 0.13%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.467 人民幣，貶值 99 基點，幅度 0.15%。

