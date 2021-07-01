【Wen姐筆記】第3季揭序幕 多空搶7大戲先登場？

台股第 2 季上演神鬼奇航，昨日季底作帳幾乎完美謝幕，加權指數以 17755.46 點作收，改寫歷史新高，成交值 5437 億元。昨日力挺台股改寫歷史新高的，仍然是雙資—外資與融資，外資大舉買超 204 億元，融資也不惶多讓，單日大增 102 億元。第 3 季揭開序幕，一開始登場就是多空搶 7 大戲! 17700 點城池站穩比路過重要! 多空極短強弱分界為 17683 點。關鍵點位為 17636、17717 與 17777 點。

多方經過本周上半周的猛攻，多方前進指揮所已進駐 17600 點城池，17600 點城池與兩端哨站 17588 與 17616 點，而 17636 與 17666 點也成為多方重要灘頭堡，

關鍵的 17700 點城池與兩端哨站為 17683 與 17717 點。這也是多空第 3 季序幕的重要角力位置。多頭如果要繼續北上，17747 點站穩，將有機會挺進 17800 點，兩端哨站為 17777 與 17823 點。 而 17855 點則是挑戰 18000 點的決戰門票!

但如 17588 點未能守穩，仍需提防航道修正，17555 點是這波挑戰 17700 點門票，如棄守恐回測 17500 點城池，17486 與 17520 為兩端哨站，如棄守則須提防有較大幅度的校正，17445 與 17400 點城池不宜棄守，17400 點兩端哨站 17384 與 17417 如棄守，需提防再次進入月線保衛戰!

新冠肺炎本土疫情三級防疫，改變了許多既定的財經行事曆，股東會旺季延後至 7 月登場，連動的則是除權息日程! 第 3 季的重頭戲仍在於股東會與除權息高峰，在第 2 季幾乎完美謝幕後，可透過各家股東會釋出的訊息，以及除權息前後大股東的動作，並搭配法人籌碼與技術面，挑選第 3 季的黑馬族群! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)