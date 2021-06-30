台股續攻高直逼17800點 外資回補200億元 三大法人買超226.04億元

投信、集團衝刺季底與半年度作帳行情，台股今 (30) 日強勢衝上 17797 點，改寫歷史新高紀錄，電、金、傳產齊揚，鋼鐵人、航海王仍是盤面多頭指標，終場指數上漲 157 點，收在 17755 點，成交值 5341 億元，日、月、季、半年線全數收紅，三大法人合計買超 226.04 億元，外資又回頭買超約 200 億元。

台股今天四線全紅，累計 6 月上漲 687 點，第二季上漲 1324 點，上半年大漲 3022 點。觀察籌碼面，外資今天回頭買超 199.82 億元；投信轉為賣超 1.19 億元；自營商與外資同調，買超 27.15 億元。三大法人合計買超 226.04 億元。

台股多頭仍由鋼鐵人主導，由於俄羅斯將祭出鋼鐵、銅、鎳出口臨時關稅至少 15%，帶動國際鋼市看漲，中鋼一度站上 40 元關卡，終場漲 4.9%，收 39.6 元；燁輝、燁興、春雨、春源、聚亨、千興、彰源等多檔，均亮燈漲停，整體鋼鐵類股勁揚超過 4%。

午盤後，航運股漲風再起，長榮、萬海獲大量買盤進駐，股價直奔漲停，分別收 197、321 元，改寫歷史新高，長榮市值一舉破兆，達 1 兆 381 億元，登上台股第四大，陽明也有 9% 以上的漲幅。此外，慧洋 - KY、台驊投控、台航同步亮燈漲停，整體運輸類股大漲逾 8%。

觀察主要權值股表現，聯發科表現較為強勢，終場上漲近 3%，收 962 元，瑞昱、聯詠等 IC 設計股同樣表現不俗；權王台積電早盤漲至 599 元，但尾盤湧現調節賣壓，收平盤 595 元；大立光、日月光投控、台塑、台塑化、統一等均震盪走跌。金融股由富邦金領軍上漲 1.8%，兆豐金、元大金等漲勢也很強勁。

受惠消費性電子買氣增，各國積極推動電動車產業，帶動二極體廠營運升溫，強茂因矽晶圓、封裝材料成本上揚，第二季已全面調漲產品售價，法人看好獲利表現，今日股價持續上攻，大漲逾 9%，收 86.2 元，創近 20 年新高；全球車用二極體整流器最大供應商朋程，股價強勢亮燈漲停，達 168 元；台半則漲逾 4%，收 67.1 元。