傳產遇亂流 台股創高後急殺爆巨量 跌41點收17713點

隨著美股標普續攻高，台股今 (1) 日早盤一度衝破 17800 點，最高來到 17863.9 點，再創歷史新高，電子股休兵，依舊由航運等傳產族群領軍衝鋒，但隨著獲利了結賣壓湧現，鋼鐵股遭遇亂流，大盤急殺翻黑，終場下挫 41.52 點，收在 17713.94 點，上沖下洗震盪 150 點，成交值爆出 6424.13 億元巨量。

盤面資金持續湧入航運族群，受惠運價飆漲、需求暢旺，早盤多檔亮燈漲停，隨著賣壓出籠，台航、中櫃等陸續翻黑，但貨櫃三雄仍表現有撐，長榮、陽明勁揚 7-8%，萬海也有 4% 的漲幅。上市運輸類股指數終場仍大漲逾 5%，成交值洗出 2496 億元巨量。

鋼鐵族群同樣上沖下洗，中鋼開高走低，早盤一度大漲逾 4% 至 41.35 元，終場翻黑收在 39.1 元，春雨、海光、佳大、中鴻、威致等多檔，賣壓也都相當沉重，不過，燁輝、燁興、志聯、新鋼等多檔收盤依舊亮燈漲停。

電子權值股進入下半年傳統旺季，但權王台積電今天一路在平盤附近游走，終場小跌，收 593 元；聯電、台達電下跌 1.8%，聯發科、日月光投控也在盤下震盪；矽力 - KY、瑞昱、華碩、穩懋等均遭調節，下挫 1-2%。

被動元件大廠國巨將以股份轉換取得奇力新 100% 股權，此次國巨以每 0.2002 股取得奇力新 1 股，轉換溢價幅度約為 10.01%。奇力新今日股價跳空開高，一度勁揚逾 9%，終場漲幅收斂，收 106 元，國巨也從大漲 4% 縮至小漲；其他被動元件股賣壓沉重，華新科、凱美、立隆電、大毅等，股價均重摔逾半根停板。