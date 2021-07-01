全球併購交易規模逾1.5兆美元 寫史上第2季新高

全球併購活動連續第二季創新紀錄，因公司繼續以低廉的價格借款，並將現金儲備用於變革性交易，以應對疫情之後的新局面。

Refinitiv 周四 (1 日) 公布數據顯示，今年第 2 季全球交易規模達到 1.5 兆美元，創史上第 2 季新高。特殊目的收購公司 (SPAC) 的成長幅度，本季略有減緩，仍較創紀錄的前一季增加 13%。

與疫情剛爆發的去年同期相比，美國第 2 季併購交易規模達 6990 億美元，大增 440%；亞太地區併購交易規模增長 104%，達到 3270 億美元；歐洲增長 50%，達 2930 億美元。

隨著美國總統拜登提議的增稅可能實施，一些公司急於在稅率提高之前完成交易。

摩根大通全球併購業務共同主管 Anueienger 表示，許多交易正在發生，因為人們希望在年底前宣布並完成交易。

本季最大的幾筆交易，都是在國內完成的，因為企業對保護主義升溫與地緣政治緊張局勢感到擔憂，避免在本土以外的地區尋找機會。

東南亞最大的叫車和送餐公司 Grab，與美國特殊目的收購公司 Altimeter 價值 400 億美元的併購，第 2 季少數的大型跨境交易之一。

第 2 季全球併購交易的數量，比前一季則減少 10%，但規模超過 50 億美元的大型交易數量增加了 127%。