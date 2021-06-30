〈陸港盤後〉A股上半年總結 創業板狂漲17% 傲視A股

周三 (30 日)A 股三大指數開盤漲跌互現，多檔半導體個股公布半年報業績預期將大幅成長，半導體類股應聲大漲，進而帶動科創 50 指數和創業板指走揚，科創 50 指數盤中一度勁漲逾 2.6%，創業板指盤中更創下今年新高。

不過在上半年市場收官之際，投資人心態仍相對觀望，A 股成交量更進一步下滑，投資人期待在走出五窮六絕後，A 股下半年能重回牛市。今日滬深兩市成交金額達人民幣 9425 億元，較前一個交易日減少 5.5%。

港股方面，美股三大指數齊揚，S&P 500 與那斯達克紛創新高，帶動恒指開盤上漲逾百點，但明 (1) 日港股休市導致市場買氣不佳，恒指開高後出現回跌。

博奕類股成為今日焦點，因傳出澳門有意在下個月中恢復有限度通關，銀河娛樂 (27-HK) 大漲 4.6%，領漲恒指成分股、金沙中國 (1928-HK) 上漲 2.3%。

科技類股普遍走弱，不過在 A 股半導體類股的刺激下，中芯國際 (981-HK) 勁揚 2.4%、華虹半導體 (1347-HK) 上漲 0.9%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.5%，報 3591.2 點；科創 50 指數勁揚 1.67%，報 1588.22 點；深證成指上揚 1.08%，報 15161.7 點；創業板指大漲 2.08%，報 3477.18 點。

上半年上證綜指上漲 3.4%，科創 50 指數跳漲 14.01%，深證成指上揚 4.78%，創業板指狂飆 17.22%。

恒生指數下跌 0.57%，報 28827.95 點、恒生科技指數下滑 0.56%，報 8155.37 點。

北向資金因周四 (1 日) 香港假期因素暫停交易。

法人觀點

中信證券認為，7 月是市場從震盪期轉牛市的階段。預期 7 月份中國經濟將延續緩慢復甦，但節奏仍會遲緩、局部信用風險事件等干擾因素也將變多但政策依然會保持平穩。而中國境內流動性受國際市場影響有限，大致來看資本市場流動性依舊充裕。

整體而言，7 月市場將從估值驅動轉向獲利驅動，A 股將以類股輪動轉變成半年報的利多行情。股票配置上建議留意新能源、科技自主、國防安全和智慧製造四條主軸。

