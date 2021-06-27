中國5月份工業利潤年增36.4% 1～5月年增83.4%

周日 (27 日) 中國統計局公布 5 月份規模以上工業企業實現利潤達人民幣 8299.2 億元，年增 36.4%，前期 57%。1～5 月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 3.4 兆元，年增 83.4%，前期為 106.1%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局稱隨著防疫和經濟發展成果持續鞏固，市場需求穩定恢復，工業企業經營情況不斷改善，企業利潤保持穩定成長。

中國統計局指出 5 月份工業企業效益狀況呈現數項特徵：

一是近七成產業利潤呈現年增，八成產業盈利超過 2019 年同期。

二是原物料製造業利潤保持高速成長。5 月份，原物料製造業利潤年增 1.11 倍，是帶動工業企業獲利高成長的主因，主要在於市場需求恢復、大宗商品價格上漲所致。

三是醫藥等消費品製造業利潤成長明顯加速。在新冠疫苗、檢測試劑等防疫物資需求旺盛帶動，醫藥製造業利潤保持快速增長，5 月份利潤年增 85.7%。

四是單位成本費用下降，盈利能力持續上升。5 月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本較去年同期減少人民幣 0.75 元，比 4 月下滑人民幣 0.29 元。

中國統計局表示，雖然 5 月份工業企業營運保持復甦態勢，但企業獲利情況並不平均，意味整體經濟復甦基礎仍不穩。而原物料價格大漲恐使下游產業成本壓力不斷擴大。此外，小企業獲利成長速度不如大、中型企業。下階段政府政策將持續幫助企業紓困，並引導大宗商品價格朝向供求基本面回歸。

