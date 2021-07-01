基金圈投人事震撼彈 統一投信延攬ETF大將張美媛

統一投信向來專注於主動式股票基金，多年來累積出好成績，該公司今 (1) 日宣布，延攬前元大投信副投資長張美媛今日到任，未來將積極發展 ETF 及多元金融商品，擴大統一投信產品發展方向。

據投信投顧公會截至 5 月底資料，統一投信定期定額扣款金額 8.35 億元、扣款筆數 14.68 萬筆，金額及筆數皆穩居業界之冠，可以看出統一投信在主動式股票基金市場為定期定額第一品牌；但被動式的 ETF 部分，目前只有 2 檔。

而元大投信一直是 ETF 先行者，張美媛轉戰統一投信後，掀起投信圈震撼彈，張美媛將擔任統一投信新金融商品發展處資深副總，負責帶領「量化及指數投資暨業務部」、「多元資產專戶管理部」、及「債券部」，目標就是為統一投信擴充產品線，以滿足客戶多元資產配置需求，提供更完善的專業理財服務。

張美媛從事 ETF 投資研究與管理經驗累積將近 18 年，曾任元大投信副投資長、指數暨量化投資事業群與台股暨大中華投資部門之部門主管。也擔任過元大台灣 50、台灣高股息及海外債券 ETF 等多檔基金經理人，並曾獲得 2019 年第十五屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」。具有基金實務操作管理的專業經驗及發展 ETF 產品的創新能力，並率領團隊開發產品、擴展業務及宣導投資理財觀念。



張美媛表示，過去大家熟知統一投信是主動式基金的翹楚，於股票資產管理擁有優良紮實的根基，在量化及指數與多元配置則還有很大的發展空間，目前已有兩檔 ETF，包括統一 FANG+ETF(00757-TW)、統一彭博巴克萊 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券 ETF(00853B-TW)。

張美媛進一步指出，到任後的初期目標將會加強推廣，讓更多投資人了解現有產品的獨特利基與優勢、如何進行投資組合的資產配置以提升預期報酬、強化資產品質、或分散投組風險。展望未來，將依市場需求發展具有長期趨勢的利基型新金融商品，結合統一投信旗下產品提供更多元化的理財組合搭配，持續進行理財知識的教育推廣。