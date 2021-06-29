〈美股盤前要聞〉 美股期貨波動 臉書市值漲破一兆美元

美國將公布 6 月諮商會消費者信心指數。美股期貨週一 (28 日) 呈現波動，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

1. 美法官駁回反壟斷訴訟 臉書股價大漲

臉書 (FB-US) 周一 (28 日) 在反壟斷訴訟拿下勝利，暫時免於出售 Instagram 和 WhatsApp 的威脅，股價應聲大漲 4%，成為繼蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜後第五家市值突破 1 兆美元的企業。

美國哥倫比亞特區地方法院法官 James Boasberg 周一駁回由美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書提起的反壟斷訴訟，該訴訟試圖要求臉書出售 Instagram 和 WhatsApp，法官認為 FTC 欠缺充足的理由說明。

在反壟斷訴訟告捷的激勵下，臉書周一尾盤一度大漲 4.5%，是 4 月 29 日以來的最高漲幅，終場上漲 4.18%，收每股 355.64 美元，市值也正式突破 1 兆美元大關。

2. OECD 推動數位稅 鎖定年營收超過 230 億美元企業

經濟合作開發組織 (OECD) 將在 6 月 30 日到 7 月 1 日舉行線上會議，日經亞洲報導，根據 OECD 提交給 140 個國家的數位稅草案，將對年營收至少 200 億歐元 (239 億美元)、利潤率 10% 以上的公司課稅。

OECD 正在協調將近 140 國和經濟體的稅務談判，討論訂定跨境數位服務稅和避免稅基遭侵蝕，包括全球最低企業稅率，目標在 7 月 9-10 日的 G20 財金首長會議上達成協議並簽署。

目前企業多半依據工廠、商店或實體營運所在地被課稅，但大型科技公司透過網路在世界各地提供服務，並無大規模實體據點，在法律上想對他們課稅一直是挑戰。這些企業主要是美國大型科技公司，如 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

3. 女股神執掌的 ARK 申請成立比特幣 ETF 搶當美國第一

長期看多比特幣的「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資（ARK Invest）繼買進概念股後更進一步，周一（28 日）向美國證券交易委員會（SEC）申請成立一檔比特幣 ETF，成為申請在美國成立比特幣 ETF 的最新一例

根據周一提交的申請文件，方舟投資申請成立名為「ARK 21Shares」的比特幣 ETF，代號為 ARKB，數字 21 可能呼應加密貨幣之父中本聰決定的比特幣供給量上限 2,100 萬枚。

不含方舟在內，美國迄今已有至少八家業者提出申請，但 SEC 對此持保留態度。

4. iPhone 零組件供應順暢 毫米波機型升至六成

周二 (29 日) 港媒報導指出，今年即將上市新 iPhone 的部份零組件已抵達模組廠，市場預期蘋果 (AAPL-US) 新 iPhone 的上市日期將略早於 iPhone 12。同時中資券商看好新 iPhone 5G 毫米波機型比重上看六成，AiP 模組需求前景佳。

港媒表示來自供應鏈廠商透露指稱，新 iPhone 的被動元件已經到貨。被動元件主要指電阻類、電感類和電容類元件，在電路中無須加電源即可在有信號時工作。

種種跡象顯示蘋果的供應鏈和生產流程，已從新冠疫情中恢復。去年受到新冠疫情影響，導致 iPhone 12 延後推出，但今年新 iPhone 的生產似乎已恢復正常。這意味著新 iPhone 將於今年 9 月發佈，9 月底或 10 月初上市。

5. 華爾街紛紛宣布加發股利、恢復回購

美國聯準會 (Fed) 取消華爾街配息和回購股票限制後，多家大銀行紛紛在盤後宣布新的配息及庫藏股計畫，摩根士丹利 (大摩) 周一 (28 日) 盤後宣布將把季度股利提高一倍，並且新執行 120 億美元的庫藏股計畫，股價盤後跳漲 3.7%。

摩根士丹利 (JPM-US) 從第 3 季起將把股利提高至 70 美分，並於 2022 年 6 月前買回多達 120 億美元自家股票。

摩根士丹利的資本計畫是大型銀行中最積極者之一，規模更大的對手如摩根大通 (JPM-US)，周一也宣布將加發股利 11% 至每股 1 美元，執行 180 億美元庫藏股。美國銀行 (BAC-US) 第 3 季起把股利提高 17% 至 21 美分，並回購 250 億美元股票。