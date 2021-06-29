〈書摘〉DIY一杯香草茶，輕鬆安度更年期

更年期對每個人的定義不同，有些人甚至在 40 歲初頭就停經，也有些人症狀長達五至十年，有人嚴重到無法入睡、心悸，但也有人感受不到年紀在身上的變化。我步入 50 歲時，並沒有明顯的不舒服，我沒有失眠，也沒有白髮變多的困擾，但我的「前更年期」症狀其實已有兩年！我常會無預警大量生理期血崩，晚上睡覺時，一晚要起來更換夜用型棉墊三次，身下還要放上厚浴巾。我擔心子宮內膜有異常，每年都到醫院檢查，結果均是正常，醫師才推測可能是更年期快到了。

去年有一陣子，我有時會突然心悸、心臟噗通噗通，起初不以為意，隔了幾天經期來，一樣血流很多，剛好收到台灣好友寄來的高山茶，忍不住喝了幾天，結果在疫情期間，外出規定戴口罩時，好幾回我心跳加速、氣喘如牛，我以為甲狀腺亢進又發作了！連在家中上下樓梯都氣喘吁吁，有天最嚴重時連講話都無力，女兒幫我測血壓發現，收縮壓只有 90、舒張壓 50，後來我先生看我眼瞼推測我的血色素只有 5-6，這時才回想起，我有地中海型貧血帶因，血色素本來較低，加上失血過多，才出現類似心臟衰竭的症狀。所以不要忽略更年期前中後的身體變化，若有不查可能因此就吃了甲狀腺或心臟科的藥物，還好我們有專業背景，我也立即服用聖潔莓調整我的荷爾蒙，飲食上也搭配牛肉，血色素、血壓及心跳就恢復正常。

嚴格來說，更年期的定義是月經停止一年，才算是更年期，但到了真正停經階段及停經後，女性有很多要適應及調整的地方。很多女性聽到更年期，總是退避三舍，怕自己皮膚快速老化，以下是我進入前更年期的因應方式。

我會飲用有機農場少量萃取的玫瑰天竺葵純露，每次加入 5ml 到「女人茶」中，一天 3 次，玫瑰天竺葵純露可以改善潮紅不適的問題。如果你會熱潮紅，可以隨身攜帶一瓶玫瑰天竺葵純露，如有高血壓者可以飲用歐蓍草純露或歐蓍草茶噴在皮膚上，能夠驅走突發的潮紅不適。

適合更年期飲用的香草如下，如果是為了攝取鈣質，每次香草用量需使用 1 大匙沖泡滾開水 1 杯，浸泡 30 分鐘至 1 小時再飲用，才能釋出香草中足夠的營養成分。

紫花苜蓿：含葉綠素、維他命 K 及礦物質，建議使用藥草而非苜蓿芽或保健食品。

蕁麻葉：含高量礦物質，能夠減少異常分泌物，讓頭髮光亮。

覆盆子葉：含高量礦物質，能夠縮小毛孔，讓皮膚細緻光滑。

燕麥草桿：有助安眠及腸胃的益生菌，是藥草的配角但功能重要。

紅花苜蓿：預防癌症、減少血栓形成及熱潮紅。

（本文摘自《香藥草的自癒力》第 12 章 女性須知，快樂迎接每個時期的自己）

來源：天下雜誌出版