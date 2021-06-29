不怕疫情的6檔 冠軍黑馬股

新冠疫情給各行各業帶來嚴酷考驗，能通過疫情的試煉、甚至受惠疫後新常態的廠商，才會是贏家。在美國 Fed（聯準會）縮減購債即將倒數計時、台灣本土疫情擴散的關鍵時刻，本刊檢視 1,700 多家台股上市櫃公司，從中篩選出最具「贏相」的 7 檔冠軍股與黑馬股，這些個股具備哪些競爭優勢、成長動能呢？請見本文的徹底解析。

撰文: 龔招健

通過疫情考驗才是贏家

逢低買進這 6 檔

冠軍股與黑馬股

受新冠疫情在國內擴散影響，台股今（2021）年 5 月上旬重挫，5 月 17 日大盤最低來到 15,159 點，隨後展開反彈。由於本波大盤融資減幅大於跌幅，隨著國內疫情逐漸獲得控制，加上傳產、電子業 5 月營收普遍優於去年同期，不少個股已領先大盤在 6 月上旬突破 5 月上旬的高點，6 月中大盤持續往 17,500 點附近的關卡挑戰。

觀察與台股高度正相關的美股，包括那斯達克（Nasdaq）、標普 500（S&P 500）指數已於 6 月 14 日領先台股創下歷史新高；而與台股正相關係數最高的費城半導體指數，離前波歷史高點也已經不遠。

第 3 季為台股主流電子業傳統旺季，也是貨櫃航運的「超級旺季」，本刊認為，只要國內疫情沒提升到 4 級警戒（封城），接單亮麗的製造業生產線及出口表現受疫情的影響將會很有限，再加上國內外資金環境仍然相對寬鬆，台股大盤遲早會挑戰歷史高點 17,709，但也要留意逢高找賣點。

台股可望跟進美股創新高

上檔遇壓可能先回測月線

隨著大盤反彈逼近前波高檔套牢區，投資人追價意願不足（成交量能不足），6 月中台指期貨外資空單又逼近 3 萬口的警戒水準，大盤波段漲多之後較可能先回測 5 月 28 日的跳空缺口，也就是回到 16,700 點附近的季線、月線尋求支撐，若如預期守穩支撐，波段買點可望浮現。

儘管 4、5 月美國的通膨數據都超乎預期，但 Fed 認為，這只是經濟從疫情中復甦的過渡期現象，不會長期持續，而市場也逐漸接受這樣的看法。至於 Fed 何時開始減少購買國債，主要取決於美國就業市場復甦程度。

美國最新公布的 5 月失業人口為 931.6 萬人，仍遠高於去年 2 月新冠疫情剛爆發時的 571.7 萬人，市場預期 Fed 最快在第 4 季才會開始減少購買國債，而且會以相對和緩的速度進行，市場資金仍然寬鬆。

受惠於空前大方的財政紓困及失業補助，去年以來美國家庭儲蓄率大幅提升、勞工平均薪資持續上升，隨著美國疫苗施打逐漸普及，解封行情蓄勢待發，庫存處於歷史低檔的零售業有回補庫存的需求（迎接耶誕節旺季），低迷已久的餐飲觀光旅遊等服務業逐漸回溫，勢必拉動第 3 季的需求。

Fed 暗示將提前升息

股市高檔震盪可能加大

為期兩天的 Fed 利率決策會議於 6 月 16 日結束，如預期宣布基準利率不變、維持每月購債 1,200 億美元，但未具體提及縮減購債的計劃。不過，Fed 顯著調升通膨預期，並暗示升息時程可能提前，這讓市場有些意外，但當天美股 4 大指數跌幅都小於 1%，其中那斯達克、費城半導體指數留了較長的下影線，台股大盤則開低收漲，後續台美股市高檔震盪可能加大。

Fed 會後公布的利率點陣圖（Fed 官員預估利率落點）顯示，更多官員由鴿轉鷹；18 位官員中，有 11 人認為 2023 年底前將升息至少 2 次，且有 7 人認為最快在 2022 年就會開始升息。

儘管 Fed 未明確提到減少購債的計劃，最近一個月已經有 5 位 FOMC（聯邦公開市場委員會）理事利用對外演說的機會，對 Fed 該不該開始減少購債表達意見，其中 4 位均表示該開始考慮停止購債。此外，Fed 在 6 月初也宣布，將出售去年 3 月疫情爆發時為救市所買進的 137 億美元公司債與 ETF，雖然金額不大，但宣示意味頗濃。

隨著美國新冠疫苗施打逐漸普及，疫情趨緩，包括大型遊樂場、科技業、航空公司、郵輪、餐飲業以及學校等都將陸續恢復正常運作，職缺持續增加，但很多美國人寧可領取高額失業補助，缺工問題相當嚴重。不過，聯邦政府的失業額外補助最晚只會發放到 9 月，預期未來幾個月更多勞工會回到職場，就業數據自然能大幅改善，Fed 在今年底開始縮減購債也就順理成章，只是縮減的速度目前仍不確定。

當股市漲多來到歷史高檔區，Fed 又開始醞釀要從市場收回一些過剩資金，難免會引發市場波動，但只要慎選基期相對較低或先前股價經過整理，且具備中長期成長動能的個股，並且在大盤拉回整理時分批布局，投資人的贏面還是相對大。

新冠疫情逐漸趨緩

鎖定復甦受惠股

新冠病毒短期不易消失，且容易變種，人們需要更好的疫苗開發製造平台，台廠不會缺席。隨著歐美、中日等國疫情趨緩，5G 建設可望重啟；車用晶片短缺緩解，汽車產業鏈出貨逐漸恢復正常；第 3 季蘋果新 iPhone 手機供應鏈進入備料旺季；歐美及中國擴大建立本土半導體晶圓廠；電子紙彩色化，應用逐漸普及。

以上相關受惠股包括：具備特殊疫苗開發平台的生技廠；基地台用高頻 CCL（銅箔基板）；汽車駕駛輔助系統（ADAS）相關晶片與模組供應商；手機處理器（AP）載板及高頻高速傳輸軟板廠、先進製程晶圓代工，以及砷化鎵代工廠商；8 吋、12 吋矽晶圓，以及半導體設備、材料製造商；電子紙製造商。

綜合以上，本刊從中精選出以下 6 檔冠軍股與黑馬股：台積電（2330）、台光電（2383）、聯發科（2454）、達興材料（5234）、醣基（6586）、元太（8069），將在下一篇以專文逐一介紹。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 7 月號第 166 期

來源：《Money 錢》

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