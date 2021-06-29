宏碁醫療布局報捷 眼科AI輔助軟體取得印尼醫材認證

宏碁 (2353-TW) 搶攻智慧醫療商機，旗下宏碁智醫眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，繼取得台灣衛服部食藥署 (TFDA) 醫材許可證後，陸續進軍泰國等東南亞市場，今 (29) 日進一步取得印尼醫療主管機關核發醫材許可證，成台灣首件落地印尼的眼科智慧醫材。

宏碁表示，旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 在台灣已陸續導入 5 家醫學中心、指標診所中，近年擴大布局東南亞市場，隨著產品取得泰國、印尼等醫療主管機關許可，將可望協助當地解決醫病落差，提升糖友照護情況，並輔助醫師儘快找出高風險患者。

根據統計，印尼總人口達約 2.7 億人，因飲食文化影響，2019 年糖尿病人數高達 1000 萬人，為全球第七高、亞洲第四高。

宏碁指出，全球糖尿患者有逾三分之一患者會發生糖尿病視網膜病變，但病變初期可能毫無症狀，導致糖友篩檢率過低，也容易錯失初期治療關鍵期，因此，宏碁幾年前就與台大醫院、台灣諾華共同合作開發眼科 AI 輔助診斷軟體。

展望未來，宏碁指出，將持續擴大布局亞洲各市場，應用宏碁資通訊經驗、AI 技術基礎，以科技應用驅動智慧醫療，擴大在東南亞國家糖友與糖尿病眼底篩檢領域影響力，實現 AI 醫療落地各國的願景。