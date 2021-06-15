〈國內疫情升溫〉搶攻防疫商機 宏碁再推萬元教育桌機

國內疫情升溫，三級警戒延長至 6 月 28 日，各級學校停課不停學政策也同步延期至暑假，因應遠距教育需求，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日表示，因應市場電腦設備仍供不應求，加上部分消費者有換購桌機需求，繼推出萬元教育筆電後，再推出萬元教育桌機，大搶防疫商機。

宏碁表示，5 月底推出的萬元教育筆電已陸續出貨，而根據通路銷售回報，部分消費者反映家中仍有桌機替換需求，因此，緊急調度貨源，宣布推出教育桌機 Acer 雙核迷你電腦，具有 4GB RAM、256GB SSD 儲存，並內建 Windows Home 作業系統，建議售價 11900 元，專案價 8888 元，可立即供貨，並外接電視或螢幕。

宏碁表示，整體筆電需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、趕工出貨，目前訂單能見度已可看到第 3 季，亞太區也受惠各國教育標案，加上國內疫情帶動筆電搶購潮，平均銷售量是過往 3-5 倍，成長動能強勁，看好今年整體筆電出貨將優於市場平均。

另一方面，宏碁指出，服務中心也維持正常營運並安排電腦到府收送服務，而遵守防疫措施，消費者前往服務中心者須全程戴口罩及酒精消毒，並進行實聯登錄、室內保持 5 人以下及社交距離。