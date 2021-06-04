電競、遠距動能挹注 宏碁顯示器全年拚雙位數成長

遠距商機除帶動全球筆電成長外，也推升全球顯示器出貨，宏碁 (2353-TW) 數位顯示事業群總經理簡慧祥表示，今年顯示器除電競需求支撐，遠距應用發酵也帶動成長，雖然零組件供給吃緊，但全年仍出貨成長仍以雙位數為目標。

簡慧祥表示，今年以來顯示器銷售維持強勁成長，除電競顯示器帶動外，來自遠距辦公、遠距教學需求也激勵顯示器需求成長，曲面顯示器也隨著產品應用放大保持成長，且曲面顯示器去年韓國面板廠減少供應，但後續已由中國面板廠、友達 (2409-TW) 補上。

展望今年，整體顯示器市場，簡慧祥指出，首季整體出貨維持雙位數成長，預期第 2 季也將維持相同成長幅度，下半年還要觀望供應鏈狀況，全年以雙位數成長為目標。

簡慧祥進一步表示，觀察顯示器零組件供給，從去年以來包含玻璃基板、驅動 IC、顯示器應用的 IC 都陸續出現供給吃緊，加上近期越南、馬來西亞等東南亞疫情升溫，預期將衝擊 IC 封裝測試廠商，進一步加劇零組件供給，認為今年缺料狀況將比去年嚴重。

市場也關心宏碁 MiniLED 布局進度，宏碁除推出搭載 MiniLED 背光的電競筆電，簡慧祥表示，考量成本結構、供應鏈，會以 27、31.5 吋等大尺寸電競顯示器產品為主。