【第一金投信】聯準會喊升息 債市投資雙響炮

美國聯準會近日會議指出，由於經濟增長和通膨將加快，預計 2023 年底可能升息兩次，引發市場憂慮。不過，法人認為，在聯準會對經濟展望轉趨樂觀、且美國疫情穩定受控下，第 3 季可望回歸正軌，全球高收益債、富裕國家債之信用利差將持續往下收斂，投資價值顯現。

根據聯準會利率預測點陣圖顯示，2023 年或將升息兩碼，鷹派勢力抬頭，第一金投信預期，未來兩年債券殖利率將逐步走高，10 年期美債殖利率點估計從 1.52% 上調到 1.74%，估值區間來到 1.44~2.04%。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，有些投資人擔心聯準會提前收緊資金，恐不利風險性資產。不過，聯準會決策考量點在於，短期經濟復甦比預期中還要快，預期美國今年經濟成長率達 7%，高於先前估計的 6.5%，有利信用債市表現。

呂彥慧認為，今年將是高收益債有表現機會的一年，因為景氣復甦、疫苗施打、貨幣與財政政策支持、企業違約率下降，都有助於帶動高收益債利差進一步收斂，為投資人帶來不錯的回報，特別看好原物料、工業、消費等產業債券。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐認為，全球富裕國家債券目前整體信用利差仍有約 215 個基本點，相較於美元新興市場投資等級債約 130 個基本點，具有一定的利差優勢。在景氣復甦、貨幣環境依舊寬鬆下，將吸引市場資金青睞。

黃子祐進一步指出，全球富裕國家債著重在國家財政體質良好的主權、類主權債，如：中東海灣國家，而且殖利率水準介於 3~4%，優於新興市場投資等級債，投資效率勝過一籌，適合追求中長期收益的穩健型投資人。

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