5G毫米波來了 聯發科推新一代數據晶片M80

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (2) 日宣布，推出全新 5G 數據晶片 M80，支援毫米波 (mmWave) 和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，且支持 SA 和 NSA 組網，搶攻北美等已採用毫米波頻段的地區。

聯發科 M80 5G 數據晶片已按照產業相關標準進行測試，預計今年向客戶送樣，明年正式進入量產。

聯發科表示，M80 在獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 下，支持超高 5G 傳輸速率，最高下載速率可達 7.67 Gbps，上傳速率最高為 3.76 Gbps，為目前業界最快速的技術，還擁有雙 5G SIM 卡以及雙 VoNR 等產業領先技術，為使用者帶來高速連網的 5G 暢快體驗。

聯發科副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全博士表示，依 5G 市場發展，聯發科在高低頻段做了前後階段性布局的策略選擇，隨著時間推移，毫米波市場在北美逐步成長，聯發科以超前技術優勢積極搶市。

M80 5G 數據晶片完整支援毫米波和 Sub-6GHz 5G 雙頻段，滿足終端裝置更多彈性需求，不僅支援最新的全球行動蜂窩網路標準和規範，還融合了聯發科的省電和超高速連網技術，讓使用者享有更卓越、更豐富的 5G 體驗。

聯發科先前推出的 5G 數據晶片 M70 已在低頻段 Sub-6 GHz 頻段搶得先機，整合在高性能、低功耗的天璣系列 5G 行動晶片中，此次推出的 M80 也即將應用在 2021 年上市的 5G 個人電腦晶片 T700、以及適用於 5G 固定無線接取 (FWA) 和移動熱點的 T750。