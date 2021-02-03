遠傳、聯發科強化策略合作 打造5G毫米波垂直場域

遠傳 (4904-TW)、聯發科 (2454-TW) 今(3) 日於聯發科通訊晶片研發總部宣布，打造 5G 毫米波 (mmWave) 互連互測的垂直場域，以遠傳 5G 通訊加速提升聯發科 5G 毫米波晶片研發期程，以及加速導入全球市場。

遠傳、聯發科與愛立信以 28GHz 頻段共同打造 5G 毫米波垂直場域，藉由控制標準化流程及各項參數微調，有效加速聯發科 5G 毫米波晶片在實網上的測試驗證，不僅有助國內 5G 手機、設備製造商及應用研發商產業鏈上下游整合，也能縮短終端設備商互連相容測試的時間成本，加速產品開發週期。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳積極拓展 5G 商用版圖，此次與聯發科深化技術合作，以 5G 毫米波專網技術，提升 5G 毫米波晶片研發進程，不但是跨業結盟共拓 5G 新藍海指標，也將加大台灣與全球 5G 產業競爭的關鍵動能。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新指出，聯發科在 5G 時代躋身市場第一梯隊，贏得產業合作夥伴和客戶高度認可及市場回響；繼天璣系列在低頻段 Sub-6 市場搶得先機後，聯發科也準備好高頻段毫米波解決方案。

遠傳 2019 年即與聯發科策略合作落實 5G 商用產線，於聯發科 IC 封測合作廠京元電子 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 和日月光 (3711-TW) 產線建置 3.5GHz 5G 基站，有效提升通訊晶片的檢測效率與品質管控，推進聯發科 5G 晶片順利量產。