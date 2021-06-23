臉書強攻電商！IG購物也能以圖搜圖、FB商店進駐WhatsApp

臉書 (FB-US) 周二（22 日）宣布多項強化電商服務的舉措，包括把「商店」（Shops）功能擴展至通訊軟體 WhatsApp 以及美國臉書的「市集」（Marketplace），並為旗下 Instagram 新增購物功能，讓用戶能以圖搜圖尋找商品。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，臉書會根據用戶的購物行為，在其「商店」功能中引入個人化廣告。

臉書去年推出商店功能，提供臉書與 Instagram 用戶購物的管道，也被視為進軍網路電商的舉措。該公司表示，每月約有超過 3 億人次瀏覽臉書商店，月活躍用戶約達 120 萬人。

至於臉書旗下 Instagram 則將推出以圖片在 Instagram 商店（Instagram Shops）搜尋商品功能，讓用戶透過拍下的照片進行搜尋，類似圖像社群平台 Pinterest(PINS-US)、Google(GOOGL-US)、社群媒體 Snap(SNAP-US) 目前應用的技術，測試預計在今年下半年在美國開始。

Instagram 還將提供擴增實境 (AR) 功能，讓用戶在線上消費時也能試穿服飾、鞋子等配件。在新冠疫情期間，其對手 Snap 已讓該功能變得更加主流。

祖克伯透過直播活動時表示，購物的念頭始於視覺，透過以圖搜圖的技術，能看到找到更多類似產品，或了解該商品的購買管道，而這正是 AI 技術能輕鬆解決的問題。

臉書表示，目前在對 Instagram 商店和 Facebook 廣告中的一些品牌進行測試，並計劃在今年下半年擴大該功能。

臉書已優先開發電子商務工具，以確保在疫情期間不得不關閉實體店的小企業養成在網上銷售商品的習慣，尤其是在 Facebook 的網站上。

有越來越多的大型零售商開始在臉書、Pinterest、TikTok、Snap 等應用程式上開設線上商店，創造虛擬購物體驗，或以增強實境的廣告來吸引年輕消費族群。