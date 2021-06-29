〈美股盤後〉臉書市值首破兆美元 那指標普刷新高

週一 (28 日) 美債殖利率仍處於低位，華爾街靜待週五最新的非農就業報告，科技股高歌猛進，臉書叩關進入兆元俱樂部，台積電 ADR 漲逾 2.6%，那指、標普改寫歷史新高。

政經消息方面，參院兩黨代表磋商 1.2 兆美元的基建法案，美國共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 要求美國總統拜登將跨黨派小組合作的 5,790 億美元的基礎設施計畫，與更大的稅收和支出法案脫鉤。

麥康奈爾抨擊民主黨的基礎建設戰略，指責眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 將兩黨基建法案當作要脅，要求他們必須撤掉在支出計劃方面的威脅。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一敦促國會在 8 月休會前完成新增 520 億美元半導體資金的行動。

白宮消息人士透露，白宮正在起草一項反壟斷行政命令，瞄準科技、銀行、農業、航運和航空等企業巨頭，以促進整體美國經濟競爭。

地緣政治消息方面，第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議將於 30 日登場，面對中方嚴詞抗議，白宮發言人莎琪週一表示，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，也會繼續關切中國威嚇行徑。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.81 億例，死亡數突破 392 萬例，美國累計確診超過 3363 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3027 萬例，巴西累計確診 1842 萬例。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 150.57 點，或 0.44%，收 34,283.27 點。

標普 500 指數上漲 9.91 點，或 0.23%，收 4,290.61 點。

那斯達克指數上漲 140.1 點，或 0.98%，收 14,500.5 點。

費城半導體指數上漲 81.7 點，或 2.52%，收 3,323.1 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務和公用事業板塊領漲，能源、金融和工業板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.25%；臉書 (FB-US) 大漲 4.18%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.022%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.40%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.39%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.09%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.76%；Salesforce (CRM-US) 上漲 0.73%；3M (MMM-US) 上漲 0.77%。

費半成分股勁揚。博通 (AVGO-US) 上漲 2.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.81%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.52%；美光 (MU-US) 漲 1.65%；AMD (AMD-US) 上漲 1.71%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.01%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.50%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.64%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.66%。

個股消息

美國法院週一駁回美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書提起的壟斷訴訟後，臉書 (FB-US) 尾盤暴漲收紅 4.18% 至每股 355.64 美元，創史上新高，市值衝進兆美元俱樂部，這是繼蘋果、微軟、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet 後第五家美國企業達此里程碑。

基因編譯公司 Intellia Therapeutics (NTLA-US) 股價狂飆 50.21% 至每股 133.43 美元。該公司和再生元聯合宣布，基因組編輯候選藥物 NTLA-2001 首個體內 CRISPR 基因編輯臨床 1 期試驗獲得積極結果。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.25% 至每股 134.78 美元。蘋果 App Store 本月銷售成長強勁，預估蘋果新一季財報表現將超乎華爾街預期。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.51% 至每股 688.72 美元。寧德時代週一公告已與特斯拉簽訂協議，未來四年將向特斯拉供應鋰離子電池。

聯發科、博通及 Marvell 等三大晶片廠支持 Nvidia 收購 Arm 後，美國繪圖晶片大廠 Nvidia 週一股價大漲逾 5%，一度來到 803.15 史上新高 ，終場收紅每股 799.40 美元，市值逼近 5000 億美元。

波音 (BA-US) 下跌 3.39% 至每股 239.96 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 在近日向美國飛機製造商波音 (BA-US) 表示，該公司最新的雙引擎客機 777X，仍未準備好進行重要的認證步驟，當局可能要到 2023 年中以後才會批准 777X 客機。

經濟數據

達拉斯 Fed 6 月製造業活動指數報 31.1，預期 32.5，前值 34.9

華爾街分析

Boston Partners 全球研究部門主管 Michael Mullaney 說：「美債殖利率下降有助於提振科技股，這些，公司未來的收入相對更具吸引力，科技股向來是贏家。」

丹麥銀行策略師 Frank Øland Hansen 表示，經濟復甦仍有很長的路要走，但美國成長勢頭很可能已過峰值，所以數據將開始顯得不那麼令人印象深刻，這或許是一個隱憂。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主