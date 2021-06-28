國發會通過國5蘇花改可行性計畫 5月底經建達成率25.8%

國發會今 (28) 日召開第 87 次委員會議，除通過明年度健保給付總額範圍外，也通過公共建設計畫執行情形、社會住宅政策推動情形、國道 5 號銜接蘇花公路改善計畫可行性評估報告等，其中，國發會統計，今年前 5 個月公共建設計畫經費達成率為 25.8%。

國發會表示，由於今年度整體公共建設計畫經費達 6123 億元，較去年 5046 億元，年增 21.34%，截至 5 月底經費達成率為 25.8%，執行率雖較去年同期下滑，但以絕對金額來看，已達成 1580 億元、較去年增加 68 億元。

社會住宅方面，國發會指出，內政部已訂定社會住宅興辦計畫，規劃 8 年內興辦 20 萬戶社會住宅，包含直接興建 12 萬戶、包租代管 8 萬戶，其中第一階段直接新建 4 萬戶已達標，第 2 階段則預計在 2021-2024 年新建 8 萬戶，包租代管則因房東參與意願低，截至 5 月底止，累計僅媒合 18232 戶。

展望未來，內政部近期也陸續盤點出 202 處區位適合土地，可望供興建 7.5 萬戶社宅使用，後續預期由國家住宅及都市更新中心分年分期推動。

國發會今也審議通過交通部辦理國道 5 號銜接蘇花公路改善計畫可行性評估報告，規劃以國 5 聯絡道方式直接銜接蘇花改工程，全長約 7.2 公里，估 2032 年底完工，總經費 178.05 億元，完工後將可望緩解蘇澳市區交通雍塞情形。