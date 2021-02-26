國發會：今年民間投資規模將破4兆元 台商回台可望落實逾2259億元

國發會今 (26) 日召開民間固定投資展望記者會，副主委高仙桂表示，今年民間投資可望再創新高，主計總處就預估今年民間固定投資規模將首度突破 4 兆元，其中，本土企業、外商、台商回流等三箭齊發，也看好今年台商回台投資將持續落實，今年可望落實逾 2259 億元以上。

國發會副主委高仙桂表示，今年民間投資可望再創新高，其中，本土企業投資來自國內半導體、5G、綠能、車用應用增加，特別是綠能投資去年因疫情進度遞延，今年可望加速，太陽光電、離岸風電總裝置容量可望將達 8.75GW、1.25GW 為目標，以落實達成 2025 年 20GW、5.7GW 目標。

高仙桂進一步指出，外商持續加大在台投資包含谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)、半導體材料及設備供應鏈大廠艾司摩爾、英格特等均加碼投資台灣，沃旭、東京電力等也參與台灣綠能建設。

台商回台投資同樣持續落實，依據經濟部統計，台商回台投資行動方案已吸引 209 家公司，總投資金額達 7925 億元，截至去年底台商回台已落實投資 4725 億元，根據既有資料推估，今年將至少再落實 2259 億元，加上陸續核准投資案後，金額可望不低於去年的 2565 億元。

根據行政院主計總處預測，今年台灣經濟成長率可望達 4.64%，消費、投資、出口將成為帶動經濟成長的三駕馬車，其中，今年投資率將達 23.47%，將創下 2011 年以來新高，民間固定投資規模也將首度突破 4 兆元，占固定投資對經濟成長貢獻率高達 9 成。

另一方面，高仙桂表示，台灣產業持續提升智慧財產投資、產業附加價值，其中，在國內廠商積極提升智慧財產投資帶動下，近十年來台灣全體產業、製造業附加價值率持續提升，其中，製造業由 2011 年 19.9% 升至 2019 年 29.9%，估去年已突破 30%。