分析師：受惠三重利多訊號 標普500指數有望3日內上漲3%

標普 500 指數在上週五收漲 0.33% 至 4280.70 點，上週漲幅為 2.7%，創 2 月初以來的最大單週漲幅。諮詢策略公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人 Tom Lee 在一份報告中預期，受惠三重利多訊號下，標普 500 指數在本週三 (30 日) 之前再上漲 3% 至 4400 點的新高。

Lee 表示，他看見推動股市走高的三重訊號，包括垃圾債發行量創下歷史新高、華爾街 VIX 恐慌指數大幅下跌以及美國公債殖利率下滑。他認為美股有望持續走高，並預期美國大型科技股和能源股將會大幅上揚。

Lee 指出，有鑑於高收益債歷來是股市的領先指標，垃圾債在週四的發行量又創下歷史新高，為近期美股上漲提供了更多可信度。Lee 認為，垃圾債發行量的上升是出於正當的原因，包括更強勁的經濟和穩定的利率。

與此同時，VIX 恐慌指數在週五跌破 16，創下自新冠肺炎疫情爆發以來的新低。報告中指出，在 VIX 恐慌指數落在正常水準的情形下，美股回報率通常強勁。標普 500 指數在未來 12 個月內平均漲幅有望達到 23%，部分原因是隨著 VIX 指數下跌，系統性對沖基金通常會加大槓桿並買入股票，從而推高股票價格。

此外，Lee 也表示，美國公債殖利率從 3 月中旬的峰值回落，推動了大型科技股的上漲，應該有望繼續推動市場走高。

截至上週五，標普 500 指數今年已上漲約 14%。Lee 認為，今年有望成為實現 20% 漲幅的一年。

「雖然標普 500 指數要在月底前反彈至 4,400 點似乎是有難度，但我認為還是有可能發生，或是會在七月中旬時發生。」Lee 說道。