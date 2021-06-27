股房新政策上路、股東會正式開跑 本周大事預告

台股本周迎來 2 項新政策，包括盤中瞬間價格穩定措施、成交量低冷門股造勢計畫，可望優化台股交易制度，另外，房地合一與實價登錄 2.0 也將在本周四上路，有助抑制炒房歪風，股東會歷經全面延期後，本周將正式開跑，由面板大廠群創打頭陣，以下是本周大事預告：

證交所推 2 大措施 優化台股交易制度

證交所宣布，盤中瞬間價格穩定措施、台股造市者制度將分別在 6 月 28 日、7 月 1 日正式上路，其中，普通交易與盤中零股交易的瞬間價格穩定措施，將由 13 時 20 分，延長至 13 時 25 分。

此外，為提高優質、但成交量偏低的個股交易量能，金管會也挑出 140 檔上市櫃個股造市，其中上市部分 60 檔、上櫃部分 80 檔，個股標的涵蓋各產業領域。

遏止炒房歪風 房地合一、實價登錄 2.0 正式上路

為遏止炒房，政府推出房地合一 2.0、實價登錄 2.0 兩大新制，預計在本周四 7 月 1 日正式實施，其中，房地合一新制將拉長持有期間，持有兩年內出售就要課 45% 重稅，並納入企業、預售屋交易；實價登錄新制則是讓市場更透明，連門牌都揭露，甚至預售屋也需申報。

股東會旺季開跑 面板大廠群創打頭陣

台股股東會旺季原先多在 6 月，不過，由於台灣今年 5 月中開始，疫情出現急遽惡化，金管會為因應政府防疫政策，也下達股東會停開禁令，並全面延後至 7 月召開，隨著 7 月正式來臨，上市、櫃股東會也將在近兩個月舉行完畢。

面板大廠群創的股東會則預計在 7 月 1 日正式舉辦，尤其近來面板市況雜音多，外界也引頸期盼群創釋出的營運展望，以及明年市況看法。