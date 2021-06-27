〈觀察〉國產新冠疫苗進度落後 面對變異株恐又再慢半拍

面對新冠病毒變異株肆虐，現有疫苗能否提供有效保護力存在隱憂，歐美大藥廠早已著手準備第二代疫苗；台灣第一代疫苗尚未跟上國際腳步、又遇上變異株，台灣生技研發發展進度仍牛步，業者恐須加快腳步。

世界衛生組織 (WHO) 與全球公衛專家對控制疫情的共識，就是各區域廣泛接種新冠疫苗、達到群體免疫，業界分析，國內疫苗供給量、施打率不足，尤其國產疫苗自製率偏低，疫情短期仍難有效控制。

國衛院點出台灣生技產業的危機，其中，疫苗廠開發速度慢、臨床試驗不佳，將失去國人信任。

再者，疫苗廠過去沒有一定量產規模，近期才建置廠房、生產設備，有可能未來國際疫苗傾銷下，投資成本血本無歸。國衛院表示，儘管過去十多年來，政府持續推動疫苗國產化政策，但從疫情發展來看，台灣仍缺乏一、二期等前期試驗的能力。

除了國產疫苗自製率，現已上市的新冠疫苗，明年上半年全球將陸續完成第一階段疫苗施打、達到一定基礎免疫反應，但對目前病毒變異株保護力持續減弱，因此歐美大廠都已加快腳步，著手開發第二代新冠疫苗。

目前正在開發第二代疫苗的藥廠中，美國莫德納與輝瑞 / BNT 進度較快，其中莫德納共測試 3 種不同疫苗加強劑，主要針對英國、南非病毒株，最快有機會第 4 季取得批准。

輝瑞與 BNT 開發的二代疫苗則已獲得歐盟欲採購訂單。另外，英國 GSK 則與德國公司合作，預計秋天開始執行臨床試驗，同樣針對英國、南非及丹麥變異株。

目前兩家國產疫苗對於變異株也有開始進行測試，其中高端新冠疫苗雖然對南非變異株效果較弱，但可藉由施打第三劑提升綜合抗體、對抗南非株；聯亞則是可壓抑部分南非變異株，但最終仍續透過臨床才能得知。

業界認為，全球新冠疫情未歇，在所有國家尚未達到群體免疫前，變種病毒株持續肆虐，且更有機會成為流感化，台灣生技產業的基礎問題反而在疫情下一一浮現與現形。