輝瑞疫苗有效抗Delta病毒 以色列人員：保護力約9成

以色列疫苗施打率在全球居冠，輝瑞藥廠 (PFE-US) 以色列主管周四（24 日）表示，其新冠疫苗可以有效對抗新冠變種病毒 Delta。

該變種病毒於傳染力強，已成為全球新冠病毒流行的主要病毒株，日前受世界衛生組織列為「值得關注的變種病毒株」（VOC）。

輝瑞以色列藥廠醫藥主管瑞帕波（Alon Rappaport）表示，根據近期在實驗室累積研究的結果，以及其他印度 Delta 變種病毒成為常見病毒地區資料，再加上今天實驗的數據顯示，輝瑞 / BioNTech 疫苗對該病毒約有 90％的保護力。

德州大學與輝瑞、BioNtech 的研究人員本月在〈自然〉（Nature）期刊上發表的研究報告顯示，輝瑞疫苗產生的抗體能中和所有受測的變種病毒，其中包括 Delta，儘管疫苗保護效力減弱。

輝瑞發言人透過電子郵件表示，將會在實驗室繼續合成病毒進行疫苗試驗，以便在新型病毒出現之前掌握相關資訊。

以色列疫苗施打率在全球居冠，主要是施打輝瑞 / BioNTech 疫苗，以色列衛生部公共衛生負責人 Sharon Alroy-Preis 說：「我們還在搜集數據當中。目前在以色列首批感染 Delta 的病例約有 200 例，未來能了解更多該病毒相關資訊。」

英國公共衛生部（PHE）分析顯示，輝瑞 / BioNTech 疫苗對預防 Delta 變種病毒患者演變成重症住院的效力超過 9 成。

在以色列 930 萬人口中，有超過一半已接種兩劑輝瑞 / BioNTech 疫苗，當局在高接種率下解除大部分的限制。然而過去幾天裡開始出現新病例，以色列政府呼籲 12 至 15 歲的人盡快接種疫苗。

Alroy-Preis 說，目前國內已有約 65% 的人具新冠病毒抗體，部分是透過疫苗接種或從中康復獲得保護力，但他也說這數字遠不及「群體免疫」的標準。