內部人士爆料：TikTok遭母公司字節跳動嚴格控制

週五 (25 日) 外媒引述 TikTok 內部人士報導，母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務，一些資訊安全專家擔憂，中國政府可能介入 TikTok 數據審查或進行「大外宣」。
美國總統拜登 (Joe Biden) 本月 9 日宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令，同時頒布一項新的行政命令，要求對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。
TikTok 隱私權問題持續受到外界關注，多位 TikTok 前員工爆料，母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務。
TikTok 美國洛杉磯總部的前人資和多位前員工週五受訪時表示，TikTok 母公司字節跳動的高層大量介入 TikTok 美國業務決策和產品開發，還要求美國員工無論在美國、中國的上班時間都要接受母公司指示辦公。
一位前員工對 TikTok 的數據隱私表達擔憂，因為字節跳動可以訪問 TikTok 美國用戶數據，並積極參與這家 TikTok 美國總部的決策和產品開發。
TikTok 隱私權政策提到：「我們可能會與集團的母公司、子公司或其他附屬公司共享我們收集的所有資訊。」
多位資訊安全專家認為 TikTok 美國數據存在資安風險，因為中國政府在人權和監控方面的紀錄令人擔憂，一些資訊安全專家擔憂，中國政府可能介入 TikTok 數據審查或進行「大外宣」。
加州大學分校網路安全政策與研究所執行董事 Bryan Cunningham 稱，如果中國的法律當局或其母公司需要這些數據，美國用戶賦予 TikTok 移交數據的合法權利。
Fortanix 首席執行長 Ambuj Kumar：「任何時候 (中國政府) 控制了像 TikTok 這樣擁有數十億用戶並且只會越來越受歡迎的平台，中國政府將決定全球 TikTok 用戶應該思考什麼，決定什麼是真的、什麼是假的。」
美國智庫戰略與國際研究中心的高級副總裁兼戰略技術項目主任 Jim Lewis 「如果中國政府想查看字節跳動正在收集的數據，他們可以這樣做，沒有人可以對此發表任何意見。」
字節跳動多次強調抖音和 TikTok 兩個平台彼此獨立，TikTok 不會隨中國政策配合中國政府的內容審查，堅稱 TikTok「理論上」無此隱私權顧慮。
TikTok 發言人回應：「與許多全球科技公司一樣，我們在世界各地都有產品開發和工程團隊進行跨職能合作，為打造社群最佳產品體驗，包括在美國、英國和新加坡。」
TikTok 禁令始末
抖音 2016 年 9 月正式上線，2017 年 8 月為進軍國際市場而推出姐妹版本 TikTok，中國母公司字節跳動 2017 年 11 月以 10 億美元收購 Musical.ly，2018 年 8 月合併 TikTok 在美正式上線，目前美國有超過一億用戶的短影片平台，風靡全美青少年族群。
美國前總統川普去年因擔憂 TikTok 威脅美國國家安全，要求美國聯邦法院，暫停禁止中國短影音平台 TikTok 在美使用，隨後還要求 TikTok 在去年 9 月 15 日前出售給美國企業，科技大廠甲骨文及零售商沃爾瑪 (Walmart) 都曾在競標行列中。
TikTok 隨即就行政令提起訴訟，美國商務部在遵從法院的判決下，暫緩執行禁令。
美國總統拜登今年初上任後，TikTok 政策髮夾彎大轉，今年二月暫緩執行禁令，今年 6 月拜登政府撤銷了川普時期對微信和 TikTok 的禁令。