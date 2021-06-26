內部人士爆料：TikTok遭母公司字節跳動嚴格控制

週五 (25 日) 外媒引述 TikTok 內部人士報導，母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務，一些資訊安全專家擔憂，中國政府可能介入 TikTok 數據審查或進行「大外宣」。

美國總統拜登 (Joe Biden) 本月 9 日宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令，同時頒布一項新的行政命令，要求對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。

TikTok 隱私權問題持續受到外界關注，多位 TikTok 前員工爆料，母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務。

母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務 (圖片：AFP)

TikTok 美國洛杉磯總部的前人資和多位前員工週五受訪時表示，TikTok 母公司字節跳動的高層大量介入 TikTok 美國業務決策和產品開發，還要求美國員工無論在美國、中國的上班時間都要接受母公司指示辦公。

一位前員工對 TikTok 的數據隱私表達擔憂，因為字節跳動可以訪問 TikTok 美國用戶數據，並積極參與這家 TikTok 美國總部的決策和產品開發。

TikTok 隱私權政策提到：「我們可能會與集團的母公司、子公司或其他附屬公司共享我們收集的所有資訊。」

多位資訊安全專家認為 TikTok 美國數據存在資安風險，因為中國政府在人權和監控方面的紀錄令人擔憂，一些資訊安全專家擔憂，中國政府可能介入 TikTok 數據審查或進行「大外宣」。

加州大學分校網路安全政策與研究所執行董事 Bryan Cunningham 稱，如果中國的法律當局或其母公司需要這些數據，美國用戶賦予 TikTok 移交數據的合法權利。

Fortanix 首席執行長 Ambuj Kumar：「任何時候 (中國政府) 控制了像 TikTok 這樣擁有數十億用戶並且只會越來越受歡迎的平台，中國政府將決定全球 TikTok 用戶應該思考什麼，決定什麼是真的、什麼是假的。」

美國智庫戰略與國際研究中心的高級副總裁兼戰略技術項目主任 Jim Lewis 「如果中國政府想查看字節跳動正在收集的數據，他們可以這樣做，沒有人可以對此發表任何意見。」

字節跳動多次強調抖音和 TikTok 兩個平台彼此獨立，TikTok 不會隨中國政策配合中國政府的內容審查，堅稱 TikTok「理論上」無此隱私權顧慮。

TikTok 發言人回應：「與許多全球科技公司一樣，我們在世界各地都有產品開發和工程團隊進行跨職能合作，為打造社群最佳產品體驗，包括在美國、英國和新加坡。」

TikTok 禁令始末

抖音 2016 年 9 月正式上線，2017 年 8 月為進軍國際市場而推出姐妹版本 TikTok，中國母公司字節跳動 2017 年 11 月以 10 億美元收購 Musical.ly，2018 年 8 月合併 TikTok 在美正式上線，目前美國有超過一億用戶的短影片平台，風靡全美青少年族群。

美國總統拜登 (Joe Biden) 本月 9 日宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令 (圖片：AFP)

美國前總統川普去年因擔憂 TikTok 威脅美國國家安全，要求美國聯邦法院，暫停禁止中國短影音平台 TikTok 在美使用，隨後還要求 TikTok 在去年 9 月 15 日前出售給美國企業，科技大廠甲骨文及零售商沃爾瑪 (Walmart) 都曾在競標行列中。

TikTok 隨即就行政令提起訴訟，美國商務部在遵從法院的判決下，暫緩執行禁令。

美國總統拜登今年初上任後，TikTok 政策髮夾彎大轉，今年二月暫緩執行禁令，今年 6 月拜登政府撤銷了川普時期對微信和 TikTok 的禁令。