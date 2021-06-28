英國監管部門：禁止幣安在當地開展業務

英國金融行為監管局 (FCA) 發布消費者提醒，禁止幣安 (Binance) 在當地從事任何受到監管的活動，凸顯這一大型加密資幣平台在全球所受的監管正在增加。

在日期為 6 月 25 日的通知中，FCA 指出，幣安在英國唯一受到監管的實體 Binance Markets Ltd，「未經 FCA 事先書面同意，不得開展任何受監管活動...... 立即生效」。

與此同時，日本金融監管機構也表示，幣安未經註冊，就已在當地展開業務。

去年 6 月，幣安宣布收購一家受 FCA 監管的實體，並計畫啟動幣安英國 (Binance.UK)，但目前若未得到書面許可，將無法在英國營運。

FCA 表示，這家公司要在周三晚之前，確認移除所有廣告及促銷活動，還必須在網站、社群媒體和其他媒體平台上說明，公司沒有在英國經營的許可。

幣安發布聲明表示，Binance Markets Ltd 是獨立於幣安的法律實體，在英國尚未使用監管許可，並指出，FCA 的舉動不會影響其 Binance.com 網站上提供的服務。

雖然加密貨幣交易在英國不受直接監管，但提供加密貨幣衍生品交易等服務，則必須得到授權。

因擔憂加密幣領域可能涉及洗錢和詐欺，英國已在加大對加密貨幣的監管。FCA 表示，幣安已經在 5 月 17 日撤回一項與反洗錢指令 (5MLD) 有關的申請，FCA 表示這一行動在預料之中。

自 1 月以來，FCA 要求所有提供加密貨幣相關服務的公司註冊並證明他們遵守反洗錢規則。然而，本月早些時候，它表示只有 5 家公司註冊，而且大多數尚未符合規定。

英國此一行動未對市場帶來太大影響，比特幣周一 (28 日) 站回 34000 美元上方，幣安幣 (BNB) 暫報 287.51 美元，24 小時漲 1.3%。