比特幣3萬美元防衛戰！防線一破就下探「生死關頭」2.5萬美元

比特幣近日暴跌，價值比腰斬還慘，甚至一度跌破 3 萬美元水準，往下的重要支撐價位在 2.5 萬美元。

迄今比特幣已經下跌 3 個月以上，且跌勢已開始加劇。比特幣較 4 月中旬創下的 63237 美元歷史高點下跌了 54%，過去 5 日跌幅多達 24%，但今年迄今仍有 9.1% 漲幅。

最近時查詢，比特幣 24 小時內下跌 3.5%，報 32629.4 美元，但稍早曾一度下探至 28600 美元。

根據市場技術人員的說法，跌破 3 萬美元是一個危險信號，因為這是比特幣 1 月時獲得支撐力的價位，之後迅速回升創下歷史新高。因此，《巴倫商周》指出，3 萬美元對比特幣來說至關重要，倘若摜破此價位，比特幣恐怕面臨更大的下跌空間。

問題是，下跌空間有多少？《巴倫商周》Andrew Addison 曾指出，「倘若出現任何理由，導致比特幣跌破關鍵的 3 萬美元支撐水位，恐怕就很容易一路下探到 2 萬美元。」

券商 Instinet 分析師 Frank Cappelleri 指出，整個 2020-21 年走勢的 61.8% 回撤位接近 27200 美元 (使用決定支撐點和阻力點的斐波那契回調計算得來)。ICAP 技術分析將下一個重要支撐位定在 2.5 萬元。

一旦跌至 2.5 萬美元呢？ICAP 指出，如果價格跌至 2.5 萬美元，就可能一路潰敗至 6000 美元水準，也就是較現行價值暴跌近 80%。這可能很極端，但歷史表明這是很實際的。在 2017 年 12 月創下高點後，比特幣價值下跌了 83% 才重啟漲勢，在今年初登上 6 萬美元以上。

但隨著比特幣的反彈，或許歷史不必重演。