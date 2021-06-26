基建案若通過 這幾檔將風生水起！

市場研究機構 Stifel 報告指出，美國拜登總統週四宣布的兩黨基建案為機械、建築材料和租賃公司帶來了「巨大的上升空間」。

白宮周四公布一項 5790 億美元的基建案計畫，若以 5 年為基準，長期總基礎建設資金達 9730 億美元，以 8 年為基準則將達到 1.2 兆美元。

在 5790 億美元中，約 3000 億美元用於道路、橋樑和其他主要交通項目，另外 2660 億美元包括水利基礎設施、寬頻和電力基礎設施。該基建案仍須得到國會批准，之後才能由拜登簽署成立。

分析師指出，各種指標都支撐「非住宅建築已經觸底，2022 年將恢復年化成長率」的觀點。

Stifel 舉出 5 檔股票作為基建案的最大受益者：

瀝青和混凝土生產商 Astec Industries (ASTE-US) 建築材料生產商 Martin Marietta Materials (MLM-US) 鐵路修建商 Construction Partners (ROAD-US) 全球最大機械設備租賃商 United Rentals (URI-US) 建築材料製造商 Vulcan Materials (VMC-US)

與此同時，在基建案計畫宣布後，Jefferies 已將 Vulcan Materials 和 Martin Marietta Materials 股票評級自「續抱」調升至「買進」。

Stifel 也預期還有其他公司將受益於基建案，包括：

Caterpillar (CAT-US) Deere (DEUS) Manitowoc (MTWUS) Oshkosh (OSKUS) Terex (TEX-US)

「因為這每一家都會向基礎設施市場出售機械。」