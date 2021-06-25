【富蘭克林】富蘭克林退休理財大調查 財富自由優先、專業諮詢服務很迫切

富蘭克林坦伯頓基金集團公佈最新退休調查 *，結果顯示實現「財富自由」更甚於單純的退休理財，成為財務規劃的首要目標；在財富管理方面，有超過六成認為需要多方專業諮詢服務才能全面掌握財務規劃，70% 的受訪者也直言，最好有類似穿戴式裝置的服務可隨時追蹤財務狀況。富蘭克林投顧觀察到此趨勢，近年加值強化諮詢服務，真人的專業顧問團隊加上結合新興金融科技的 AI 智能理財機制，疫情之下仍能持續理財，找到最佳基金資產配置。

真人諮詢 + AI 智能客服雙團隊 五項作為讓財富自由做好準備

富蘭克林投顧表示，疫情影響生活態度，對投資理財的想法也有顯著的改變，但通往財富自由與財富獨立還是有指標可循，包括「不輕易放棄投資計畫」、「持續投資」、「分散資產配置」、「檢視風險承受度」及「諮詢專業顧問」。

此外疫情打亂民眾理財規劃與想法，卻也加速接受及習慣數位化服務，財務規劃需更宏觀且個人化設計，同時導入科技創新，例如結合 AI 人工智慧的機器人理財服務、一機在手即可時時檢視理財詳情的行動 APP 等，已是資產管理服務的趨勢。

該項調查顯示，在理財過程裡不只對專業諮詢的需求迫切，也認為導入科技創新技術的數位服務有助於掌握財務規劃全貌。富蘭克林在傳統又最堅強的真人理財諮詢的基礎上，也率先加碼推出多重數位金融服務，不只先後於臉書、LINE 粉絲團等社群平台增設諮詢服務，以隨時解決投資人各種理財疑難雜症，且在「國民 e 帳戶」數位交易平台上線後，又陸續加入 e 指開戶、定期不定額等進階功能，便於 24 小時時時線上投資、機動依市場調整部位。

有真人諮詢及線上智能客服雙團隊當後盾，富蘭克林為協助沒時間或不知配置資產組合的投資人再推「國民理財機器人」，結合量化及演算法等科學分析，從而組成優質且符合個人目標、風險屬性幾近量身打造的基金配置組合，現階段以單筆最低三萬元、每月定期定額五千元即可參與其中。

* 富蘭克林坦伯頓基金集團委託 The Harris Poll 於 2020/10/16~18 採訪 1,007 位美國受雇成人。所有受訪者皆各有不同程度之退休儲蓄，必要時對數據進行加權，以使其符合其在人口中的實際比例。此線上調查並非基於概率樣本，因此無法計算理論抽樣誤差的估計值。

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