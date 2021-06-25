〈焦點股〉鴻海MIH大會登場前夕 康普、美琪瑪強攻漲停

隨著歐美解封潮來臨，部分車廠陸續復工，帶動車用電子題材升溫，加上鴻海 MIH 聯盟會員大會今 (25) 日下午登場，身為成員的鋰電池正極材料業者康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，獲得買盤追捧，股價連袂攻上漲停，創波段新高。

台股今天開高走高，站上 17500 點，其中，康普股價直奔漲停，達 92.9 元，美琪瑪同步攻上漲停價 72.6 元，均攀上 4 月下旬以來的高點。

鴻海推動 MIH 電動車平台聯盟，今天下午將舉行線上成立大會，分享聯盟最新訊息，並邀請業界代表交換意見，展望電動車版圖的挑戰及趨勢。

康普昨日召開法說，會中強調，全球電動車發展趨勢明確，連帶提升動力電池材料需求，為因應訂單，今年鎳、鈷系材料將分別擴充 40%、300% 產能，預期今年底前產能稼動率都維持高檔。

康普子公司天弘化學頭份新廠目前已進入工程尾款驗收階段，預計今年 11 月完工，主要生產硫酸鈷，預計擴產後，集團月產能將提升至 1500-1800 噸，增幅高達 3 倍，並在 2022 年開始接單生產，出貨給客戶。

美琪瑪、康普主要產品為硫酸鎳，年產量分別為 2.6 萬噸、3 萬噸，目前皆已打入日、韓兩家電池大廠，為特斯拉電池供應鏈，今年初更出現在 MIH 平台新成員的名單中，吸引市場目光，鴻海可望補足正極材料供應端，擴大產品出海口，並建立「電池國家隊」。