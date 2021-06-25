〈台經院看景氣〉三大產業5月營業氣候全面下跌 餐旅業者看壞未來半年

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中，製造業月減 1.28 點至 105.24 點，創 6 個月來低點，服務業月減 2.24 點至 98.25 點，連 2 月下滑，營建業為連 3 月下滑，較上月續跌 3.28 點至 102.73 點。

台經院院長張建一表示，出口景氣看起來沒問題，製造業測驗點下滑至 6 個月來低點，主因單月變動大，平均來看仍處相對高檔；至於內需，受到疫情三級警戒衝擊，餐飲業衰退不排除超過 30%，使所有的餐旅業者看壞未來半年景氣表現。

製造業調查方面，廠商認為 5 月景氣為「好」比率為 34.3%，月減 5.2 個百分點，「壞」的比率為 21.6%，月增 8.8 個百分點，鋼鐵基本工業、化學製品業、機械設備業和電子機械業等產業看好當月景氣的廠商比例仍高於看壞，不過，除了鋼鐵基本工業和化學製品業外，其餘廠商看好程度較上月調查低。

而整體製造業廠商對未來半年景氣，看好者月減 3.2 個百分點至的 36.8%，看壞比率增加 5.0 個百分點至 12.8%，其中，以紡織業、皮革毛皮製品業和印刷業較看壞未來半年景氣。

服務業調查上，餐旅業、證券業、零售業和銀行業看壞當月景氣的廠商比例明顯較高，批發業和保險業對當月景氣看法多呈普通，僅運輸倉儲業看好。

而對於未來半年看法的部分，餐旅業和批發業者看壞未來半年景氣的比例較高，而零售業、保險業和銀行業則較看好。

台經院指出，5 月中旬以來國內疫情快速蔓延，部分商場縮短營業時間或自主停業，民眾配合防疫減少外出消費，嚴重衝擊服務業表現，短期內難有全面解封的可能，消費人潮仍無法恢復到疫情爆發前水準，再加上民眾旅遊信心尚待恢復，造成所有的餐旅業者看壞未來半年景氣表現。