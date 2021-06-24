MIH線上大會炒熱車用 自駕車加速成長帶旺三大產業

MIH 電動車平台聯盟預訂在明 (25) 日舉行線上成立大會，炒熱車用題材，富邦證券今 (24) 日指出，具備自駕功能的汽車未來 4 年可望成長多達 25 倍以上，全球 ADAS 感測器市場預估也將從去年 86 億美元規模大幅增至 2025 年 224 億美元，建議投資人可關注 ADAS 系統、車用感測器，以及鏡頭和影像感測器等產業，具競爭優勢。

富邦證說明，據國際機構統計，去年具備自駕功能的車僅 3 萬輛，預計 2024 年將會大幅增加到 86 萬輛，4 年增加 25 倍以上，因此，將會帶動 ADAS 感測器龐大市場需求。

而數據也顯示，即使至 2030 年，大多數具備自駕的車輛仍將屬 Level 2 等級，因為當 Level 2 等級車款發生車禍時，責任歸屬仍落在駕駛人身上，而當 Level 3 等級以上車款發生事故時，責任多由汽車製造商負責，因此，富邦證認為，未來 4 年自駕車出貨仍以 Level 1 等級或 Level 2 等級為主，預測未來 10 年將以具備 Level 2 等級的車輛成長最顯著。

由於未來配備 ADAS 的車輛將大幅增加，富邦證預估單一車款搭載影像感測器鏡頭數量，將從平均的 4-6 顆大幅提升至 8-11 顆，感測器畫素規格也將提升到 200-250 萬畫素，而台廠過往所累積的半導體生態體系，具備快速應變的製程能力，將有助提升自動駕駛技術的研發能量，因此，ADAS 系統、車用感測器與鏡頭、影像感測器產業，值得投資人關注。