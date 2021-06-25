張志誠觀點：航運、電子產業分流漲 7月台股新規劃

1. 在 5 月份的時候我跟大家預告從波浪理論 2、4 波不會重疊的邏輯當中，已經很肯定未來指數會走回升波，這當中面臨到偶爾疫情的狀況，但這一條路配合今年下半年旺季的時間終究會慢慢的走回去，不過本周台股加權指數的上漲有過了這個月的高點，而大盤的成交量尚未有明顯大於單周均量，技術指標雖然呈現黃金交叉，再來大盤單日量不能小於單周均量，才能維持這一波在技術面過熱區後的突破，否則當指數短線回補 5 月 3 號來的空方缺口 17546 點以上的時候，只要量不夠的話則投資人要謹慎一下。

我計算近期外資的買超並不是特別大，我估計這個月在投信滿多公司季底作帳後，有個小小的隱藏變數，當 7 月份要公佈的 6 月營收，大概除了沒受到疫情影響的航運還有空運，部分的電子廠商在台灣第三級警戒下應該營收還是會稍微受影響無法太亮麗，所以今年 7、8 月的除權息之前，假設看到公佈的 6 月營收是有壓抑的話，則績優電子股再來的休息就會成為除權息跟旺季之前的最好的時機買點，目前殖利率較高的電子權值股如聯電 (2303-TW)、鴻海(2317-TW)、 聯發科(2454-TW)、光寶科(2301-TW) 可列為參考的指標性公司。

2. 散裝航運的公司我從 5 月份 EPS 自結 0.25 元的新興 (2605-TW) 已經看到 BDI 指數帶來的效應，預估散裝航運的股票毛利率都會比以前增加，所以我們初步估計新興單季 EPS 約 1 元，裕民 (2606-TW) 單季 EPS 約 1.5-1.7，其他公司則以慧洋 KY(2637-TW)五月自結 0.6 元、四維航 (5608-TW) 自結獲利四月 0.43 元為代表。

這一波股價的噴出已經跨越前波市場認為不太會過關的前高點頸線，憑的就是未來的 EPS 獲利能力，短線上股價的噴出或許市場會興奮追價，但在我的角度，技術指標連續過熱的階段，是因為融券空單急著認錯回補，當融券空單被迫強制斷頭時，就會產生資金丟出來的現象，以我過去經驗，業績主升段的股票，有時耐心等一個回檔均線支撐，反而是未來再度往上揚帆的關鍵。

3. 我舉例新興 (2605-TW) 預估單季 EPS 1 元的話，本益比 10 倍的數字約略是在 40 元，這也是為何前天稍作休息的新興，EPS 提早公佈而股價又嗄空推升，但我判斷應該是來自空單的強補，最好的機會時間點還是落在 4 字頭以下，裕民如果以目前估出來的單季數字去評估 10 倍本益比的好價位，則約是 7 字頭以下為較合理的投資時間，對於散裝航運短期唯一的變數是假設空單增加多的話，則投資人就不能以絕對低點做為下一波進場的考量，最好的狀態是利用 BDI 指數有一個回檔時找尋新的進場點機會。

在 7 月台股的投資中，研判在歐美旺季還沒到來前，只要航運與電股股保持分流輪動，台股指數就不會推升太快，散裝航運與績優電子股仍是今年下半年台股投資組合中的關鍵。

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