操盤手看台股：航運反攻 股市創業要有三種股票

近期談到美國 Fed(聯準會) 時而鷹派、時而鴿派的試探動作會讓美股波動放大，市場逐漸對利率決策將轉向產生預期心理。果然近日 Fed 官員頻頻表態，前有美 Fed 主席鮑威爾表示 Fed 不會採取先發制人的升息作法，後有亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 與達拉斯聯準銀總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 相繼預估 Fed 2022 年將升息，並且呼籲更早開始縮減量化寬鬆計畫，這些談話皆有試探意味。回到台股，目前指數已站回 17400 點之上，今年上半年可望收在相對高位；而隨著時序逼近 6 月底，集團旗下的作帳股與法人所認養的中小型股，短線還有表現空間，但是真正的盤面焦點已經轉為下半年的新布局。

多次提及今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等營運前景看好。對於航運股，曾提醒由於股價急漲後與月均線的正乖離較大，短線容易震盪，果然近日出現了兩天回檔來修正乖離，直到 6/24 日才止穩反攻，多檔股票攻上漲停！目前航運股的歐美旺季效應仍在，相關需求熱度不減，全年營運可望維持高檔；短線即便有大股東申報轉讓，但以歷史經驗來看，強勢股的轉折多與產業景氣到頂有關，而非大股東賣股。

目前由於歐美逐步解封，各地出現報復性消費潮，這股消費力道有機會延續至第 4 季聖誕節，各項消費的實質需求與回補庫存將為貨櫃航運帶來商機。本波由塞港缺櫃的供給面不足，再到消費增溫的需求面看旺，貨運三雄的長榮、陽明、萬海等營運可望維持高檔。至於散裝航運，以往中國大陸由於距離考量，多由澳州進口鐵礦砂，但近年來兩國關係緊張，大陸多改由巴西進口鐵礦砂，由於距離變遠導致天數變長，以日租金為主的散裝航運業者將優先受惠，如裕民、新興、中航等要進一步鎖定。操作上，由於相關個股多有一段漲幅，介入要有策略配合。

之前提到隨著美國疫苗接種普及率提升，歐美逐步解封後的各項需求將有可觀商機。如果說貨櫃航運及所乘載的商品是第一步，則民眾旅遊需求持續升溫，即是第二步，對於原油需求可望增溫，進而拉動油價，這對塑化報價有利，如台聚、亞聚等要追蹤；而歐美兩大車市受惠民眾恢復通行，重新開車上路，對於添購新車或是保養維修更換組件的需求將增溫，當中部分汽車零組件與車用電子業者已相繼表態，如車王電、怡利電、朋程、麗清、同致等也可留意。對於一個操盤手而言，不僅要追蹤正在攻擊的強勢股，也要觀察正在轉強的低基期股，同時也要留意價值被低估的股票，讓自己有三種輪動週期的股票，才能維持盤感，並且提前找出潛力股，進而在股市成功創業，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三刊出。)



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