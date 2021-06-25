何必糾結傳產VS科技股 下半年鎖定「半年報佳」股？

萬寶投顧陳子榕指出，台股上攻過程緩步趨堅，類股輪動速度加快，週三 (6/23) 航運股不敵違約交割與大股東賣股利空，全都摜下跌停，一度讓人以為漲勢嘎然而止，短短一天航運股再度復活，到底航海王還能在神壇上坐多久？

目前國際航運需求持續拉緊報，美洲線合約價格今年漲幅預估至少 100％，5 月已經開始適用新合約，近期又發生鹽田港塞港，在在都使得航運一位難求，而 BDI 指數、BCI 指數從 6/9 一路竄升後，短短兩天回檔又再次走高，未來經濟回溫出口暢旺下，航運有可能持續旺到第三季。

但航運族群畢竟漲多，外資投信近期也陸續調節，轉而緊盯即將引爆的電子旺季，電子成交比重雖然仍在 45％左右，但電子指數已經重新站回季線，加上法人季底作帳持續進行，多鎖定電子族群，因此掌握快速輪動，逢低卡位才是王道。

尤其蘋果第三季新品消息持續曝光，更增添電子股買氣和動能。目前市場推估新 iPhone 手機出貨量上看 1 億支，今年預估款式改變不大，價格也不會增加，但是最受關注的相機功能會更優化。之前為大家推薦的玉晶光 (3406-TW) 一枝獨秀，順利取得 iPhone 13 高階鏡頭初期獨家供應商，玉晶光 5 月營收 7.32 億元，月增 8.59％，年減 28.63％，但第二季就是玉晶光的谷底了，隨 iPhone 新機啟動，營運動能將一路旺到 2022 年上半。

萬寶投顧陳子榕指出，6/10 推薦時，玉晶光股價才 506 元，週五股價來到 598 元，大漲 92 元，漲幅高達 18％，三大法人連兩日同步買進玉晶光逾 2,500 張，玉晶光後續行情值得期待。

另外，我在 6/17 和大家分享的全新 (2455-TW) 受惠蘋果新機零組件提前拉貨，股價也由 118.5 元漲至 141.5 元，創波段新高 ，價差 23 元，短短段數日漲幅高達 20％，以上個股多數為我在 6 月初就透過金流追蹤為大家篩選的內資認養股，不須等到法人買超名單公布再追價，看我文者，能總能當個先知先覺，優雅佈局，從容獲利。請參考 6/17 < 面板雙虎漲停 季底作帳全力衝刺哪類股？(https://news.cnyes.com/news/id/4662449) >。

蘋果供應鏈還包括獨家取得 A15 處理器代工訂單的台積電 (2330-TW)，這次 A15 處理器代號「Ellis」由台積電 5 奈米製程製造，預計第三季開始大量生產，趕上第四季銷售時程。此外，鴻海(2317-TW)、全新(2455-TW)、旺宏(2337-TW)，晶技(3042-TW)、順德(2351-TW)、鴻準(2354-TW)、欣興(3037-TW) 等，也都是業績可期、法人尋獵的標的。

萬寶投顧陳子榕指出，除此之外，我再繼續透過金流追蹤來選股，持續追蹤我文章者，投資勝算可說十拿九穩，希望下半年一開始大家就能旗開得勝，大領紅包錢：

景碩 (3189-TW) 受惠 5G、AI 等高階晶片需求，ABF 載板訂單已至年底，報價可望再增 10％，市場傳出有機會拿到 AMD 大單，2023 年前全年年複合成長由 25％上修至 36％，目前 ABF 產線滿載，持續擴產，年底前月產能可升至 1,800 萬顆。估景碩第二季營收將創單季新高，毛利率逼近 25％，第三季可望再季增逾 14％，整體載板缺口將延續至少到 2023 年。

雙鴻 (3324-TW) 去年已拿下蘋果逾 5 成中高階筆電訂單，今年兩款新的 MacBook Pro 也已正式啟動拉貨潮，由於之前產品已反映銅價成本，近日銅價大幅回檔，成本降低更有助毛利率表現。在伺服器新平台部分英特爾 Whitley 拉貨強勁，ASP 將提升，加上中國大陸手機開始導入散熱較好的 VC，估第三季營運將成長，全年營收估年增 15～20％。

精材 (3374-TW) 受惠 3D、車用感測元件封裝需求持穩、復甦，並新增 12 吋晶圓測試業務，第二季營收可望優於去年同期，而隨著台積電持續擴廠擴產，業績也持續進補。精測今年編列逾 1,000 萬美元添購研發設備，將導入微細線路模組和新一代銅矽穿孔 (Cu TSV) 提升技術強化競爭力。精材累計前 5 月營收 30.35 億元，年增 30.76％，第一季稅後淨利 5.89 億元，年成長 268％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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