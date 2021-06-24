上櫃ESG成長報酬指數半導體占大宗 報酬率17%跑贏大盤

永續發展成投資新顯學，指數公司宣布推出「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」、「特選上櫃 ESG 電子菁英報酬指數」兩檔指數，其中「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」截至 3 月底止累積報酬率 112.25%、年化報酬率也有 17.14%，表現優於櫃買報酬指數。

指數公司表示，該檔指數每年 6 月定期檢視調整成分股，前 10 大成分股中半導體就占了 6 檔，另外還有光電與通訊網路等，其中成分股包含環球晶、穩懋、世界、中美晶、群聯、元太、合晶、璟德、大江及聯亞。

指數公司表示，「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」以上櫃普通股為指數母體，由企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計評鑑模型，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，評鑑上櫃公司的環境面 (E)、社會面 (S) 表現，結合由公司治理評鑑資訊產生之公司治理面 (G) 分數，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向之企業社會責任表現分數。

指數公司應用「營收成長、盈餘成長、EBITDA 成長及市值成長」四項指標，挑選符合一項指標以上者，再按發行市值大小順序選出十檔指數成分股，運用「自由流通市值」加權計算指數。

同時為維持指數分散性，設計個股權重上限 20%，以表彰具永續發展、成長性及市值代表性之上櫃公司含息投資績效表現。

根據 ETFGI 統計，截至 2020 年 12 月底，全球 ESG ETP 資產規模達到 1870 億美元，相較於 2019 年增加約 206%，顯示近一年永續投資已呈現爆發性成長。