投資商品更多元 台灣指數推5檔盤中即時指數

為滿足指數化投資多元需求，台灣指數公司新編「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」、「特選 ESG 高股息報酬指數」、「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」、「特選上櫃 ESG 電子菁英報酬指數」與「特選小資高價 30 指數」等 5 檔盤中即時指數。

指數公司表示，這 5 檔盤中即時指數自今 (21) 日起委請母公司證交所每 5 秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，期能增加金融商品追蹤標的指數多元性，豐富國內被動式投資商品，增添投資理財的多樣化選項。

指數公司表示，這 5 檔指數皆為機構法人客製化委託開發，由發行人提供金融商品規劃與投資目標，結合指數公司指數設計專業，分別編製具 ESG、主題型與 Smart Beta 等特色，其中三檔指數編製目標與 ESG 相關，呼應國內對永續責任投資日益重視。

指數公司指出，這 5 檔指數均已授權證券商及投信公司應用，可望發展具有多元特色之指數金融商品如 ETF、ETN 等，讓投資人可便利參與指數化投資。

舉例來說，「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」是運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，自電動車相關產業鏈篩選符合流動性與市值條件上市上櫃股票，個別成分股設有權重上限 8%。

指數公司表示，「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」累積報酬率為 158.94%、年化報酬率為 28.01%，表現優於發行量加權報酬指數 (96.88%、19.22%)、臺灣全市場報酬指數 (105.70%、20.59%)。

至於指數成分股依指數編製規則每年 5 月及 11 月定期調整兩次，固定 30 檔，其中指數權重前 10 大成分股為聯電、台達電、鴻海、台積電、聯發科、大立光、聯詠、矽力 - KY、欣興與穩懋。