美最高法院裁決FHFA違憲！房地美、房利美暴跌逾30%

週三 (23 日) 美國最高法院週三裁定，監管住房金融巨頭房利美和房地美 (兩房) 的美國聯邦住房金融局 (FHFA) 結構違憲，並駁回投資者索賠需求，這可能進一步拖延兩房私有化的過程。

週三受此消息影響，房利美 (FNMA-US) 暴跌逾 32.59% 至每股 1.51 美元。房地美 (FMCC-US) 暴跌 35.87% 至每股 1.43 美元。

2008 年爆發金融危機後，FHFA 於當年 9 月 6 日宣布接管房利美和房地美，由美國財政部為兩家公司注資 1900 億美元，作為回報，政府可獲得高級優先股，年分紅 10%，自那時起，「兩房」已在美國政府管控下運作長達 12 年。

由於不甘利潤被聯邦政府拿走，兩房投資人訴求，美國法院判處財政部 2012 年起要求兩房上繳全部利潤的政策無效，最高法院週三駁回兩房投資者提出的索賠需求。

然而，法官 Samuel Alito 將涉及 FHFA 案件發回下級法院審理，以確定股東有權根據其憲法主張獲得何種補救措施。

彭博情報分析師 Elliot Stein 認為，這意味著投資者無法得到他們所訴求的大部分超額支付。

與此同時，美國最高法院判定 2008 年金融危機中創立的美國聯邦住房金融局 (FHFA) 的結構違反三權分立的憲法原則。

FHFA 局長 Mark Calabria 致力於推動兩房回歸私有化，其立場和拜登政府觀點相悖。拜登不急於將兩房私有化，相反地，拜登政府將致力於利用兩房作為提高房地產負擔能力及推廣房屋所有權的方式。

但現行結構下，美國總統無法直接罷免 FHFA 局長，週三判決 FHFA 結構違憲，這為現任美國總統拜登罷免 Mark Calabria 打開通行道，外界料這將影響兩房私有化的過程時。

此外，美國白宮官員週三表示，拜登政府解僱了房利美、房地美董事。