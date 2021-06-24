Lalamove擬搭中企赴美上市潮 IPO目標估值100億美元

日經亞洲引述兩名知情人士報導，香港物流新創公司 Lalamove 將加入中國企業赴美 IPO 浪潮，已秘密提交美國首次公開發行 (IPO) 文件，將募資約 10 億美元，目標估值至少 100 億美元。

雖然美中關係緊張，但赴美 IPO 的中企仍未停下腳步，主要著眼於美國市場龐大的流動性和投資人對高成長股的需求。

Lalamove 雖然還在等待主管機關批准，仍將舉辦初步投資人會議，評估市場潛在需求。該公司版圖遍布亞洲、美國和拉丁美洲超過 20 個市場，目前擁有超過 700 萬用戶，旗下有 70 萬名司機。

Crunchbase 資料顯示，Lalamove 成立於 2013 年，迄今已從 18 位投資人手中募集到 25 億美元，包括 Hillhouse 資本公司、中國紅杉資本。

根據 Crunchbase，Lalamove 最近一次在 1 月募資 15 億美元，估值達到 85 億美元，如今赴美 IPO 目標募資 10 億美元，使估值達到至少 100 億美元，考慮出售 10% 股票。

中企赴美上市愈挫愈勇

最近在美國上市的中國企業包括被稱為「中國版 Uber」的滿幫集團 (Full Truck Alliance，FTA)(YMM-US)，該公司剛完成 16 億美元募資，線上人力招募平台 Boss 直聘的母公司看準 (BZ-US) 也集資逾 9 億美元。

滴滴出行則正在舉行投資人會議，傳將在紐約上市，估值預料達到 100 億美元。另外還有 20 家中國公司 —包括叮咚買菜、每日優鮮、Atour — 準備在美國 IPO，募資額合計可能約 60 億美元。

Dealogic 統計顯示，這波浪潮將使今年中企赴美 IPO 的募資總額超越去年的 135 億美元，為 2014 年以來最高金額。2014 年募集額為 291 億美元，是歷年最高紀錄。

另一方面，已在美國上市的小鵬汽車 (XPEV-US) 則獲港交所上市委員會批准，將在香港上市，成為雙重上市的案例。