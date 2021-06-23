銀行甩疫情陰霾拚數位業務 新台幣活存利率1%起跳

疫情讓銀行的線上業務成競爭新戰場，各家銀行為吸納資金再度推出數位帳戶優利存款，包括一銀、彰銀、台企銀與渣打等銀行存款年息 1% 起跳。

渣打銀行新推出的新台幣優利活存，當月心幸福數位帳戶新增資金達指定門檻即享加碼，加入渣打優逸理財再享加碼，採階梯式計息，年利率最高可達 1%。

渣打銀行表示，12 月 20 日止，新客戶透過線上申辦開立渣打心幸福數位帳戶，即可享有數位新戶專屬優惠年利率，最高加碼 0.2%；若再成功加入渣打優逸理財，可再享有最高 0.25% 的加碼年利率。

一銀的 iLEO 夢想帳戶，存款餘額在新台幣 72 萬元內可享 1.2% 高利活儲，換算利率為一般活儲帳戶的 15 倍。

台企銀數位帳戶，存款在 15 萬元以內，可享優存利率 1.5%，享跨行提款轉帳 (限指定通路) 每月各 10 次免手續費，如將數位存款帳戶綁定台灣 Pay，並消費扣款掃碼交易成功，每月首筆享 10 元現金回饋；使用數位存款帳戶辦理停車費代扣款成功，每筆皆可於次月第一個營業日回饋 1 元無上限。

根據台企銀分析，今年新申請數位存款帳戶客群，6 成為 20 至 39 歲客戶，且男性高於女性，超過 5 成客戶會將 15 萬存好存滿，帳戶平均存款餘額約為 10 萬元。

彰銀 e 財寶數位帳戶主要鎖定年輕及小資族群，存款餘額在新台幣 10 萬元以內可享 1.2% 優利活存，只要當月達成薪資轉入、台灣 Pay 或 My 樂卡交易等條件，利率可再加碼 0.1%，最高可達 1.5%。