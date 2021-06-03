防疫不出門 遠東銀數位化離櫃率飆至94.4%

疫情嚴峻全國提升至三級警戒，本土確診數居高不下，零接觸的數位金融服務，將遠東銀 (2845-TW) 離櫃率推升至 94.4%，5 月份疫情更趨險峻，離櫃率可望再攀另一高峰。

「離櫃率」是金融服務數位化的重要指標，遠銀「離櫃率」站穩 94.4%，表示 100 筆交易中，只有 6 筆是透過臨櫃完成的，其餘 94 筆交易皆是透過數位自動化服務完成，疫情衝擊驗證了遠銀數位金融是防疫的新戰力。

遠銀從數位客群的大數據分析發現，一年來客戶透過數位金融完成交易的最熱門時段是中午休息時段，可見即使是銀行營業時間，客戶也不想親自跑銀行，仍選擇以數位方式完成金融交易。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，因應疫情，客戶對數位金融服務需求大升，遠銀客戶於白天使用數位金融交易一年成長 5 倍，20:00-06:00 夜間交易時段更活躍，成長了 6 倍，在疫情及宅金融的推波助瀾下，更加快了數位金融服務的發展。

三級警戒延長至 6 月中，遠銀發現，民眾對零接觸的行動支付需求大增，2021 年以來，客戶透過 Bankee 數存帳戶連結電子支付帳戶的使用劇增 3.5 倍，主要是因為遠銀 Bankee 社群銀行 24 小時、365 天全年無休，且線上申辦 Bankee 數位帳戶流程快速容易，只要準備身分證、健保卡，及一組能夠收取簡訊的手機號碼，不用 5 分鐘就能完成開戶，因此使用量大增。

Bankee 也是全台唯一的社群銀行，推薦分享是其核心價值，透過社群分享成為線上分行經理的概念，當圈友越多，社群圈存款越高，圈主能夠獲 2.6％的額度越高，最高可達存款額度新臺幣 500 萬元。

遠銀也趁勢推出優惠利率吸金，只要 6 月底前，推薦親友申辦 Bankee 數存帳戶，不論推薦多少人，推薦人與被推薦人通通升級 2.6%，每人都能享半年內新臺幣 5 萬元額度 2.6％高利活存。

展望未來的數位金融策略，遠銀表示，會持續以「務實的數位金融」為核心，繼續深耕客戶體驗優化、金融服務流程數位化及創造新商業模式三大面向。