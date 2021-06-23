順藥與韓藥廠簽長效止痛劑獨家經銷合約 最快明年下半年取證

順天 (6535-TW) 今 (23) 日宣布，旗下長效止痛劑 LT1001、台灣商品名納疼解與韓國藥廠 DONGWHA(000020-KR)簽訂韓國市場獨家經銷合約，順藥除可獲得簽約金外，若藥品順利於 2022 年下半年取證、上市，可再取得各階段里程碑金。

總經理林榮錦表示，LT1001 是順藥第一個上市的新藥，此次與 DONGWHA 簽訂獨家經銷合約，將由順藥負責韓國的取證及供貨，並由 DONGWHA 進行新藥的商品化與銷售推廣，同時，可借助 DONGWHA 在韓國的多元銷售通路及行銷經驗，提升產品能見度與競爭力。

韓國醫藥品市場高度成長，其中止痛類藥物為成長最快速的項目之一，預估 2021 年銷售額 1.8 億美元、未來年複合成長率達 7.04%，不過韓國對於中重度術後疼痛的相關治療方式，仍以傳統鴉片類藥物為主流。

順藥將韓國視為 LT1001 插旗東北亞的首選之地，考量 LT1001 於台灣申請藥證的臨床數據，有機會滿足韓國臨床及法規需求，預計最快 2022 年下半年可取得藥證。

順藥表示，LT1001 已取得台灣和新加坡上市許可，另外向泰國、馬來西亞等東南亞國家申請藥證，預計今、明年陸續取證；中國也已啟動三期臨床試驗，待新藥順利上市後，可望創造現金流收入。

DONGWHA 藥廠營運超過 120 年，在韓國有超過 27 個銷售據點，2019 年銷售額逾 2.7 億美元，過去 3 年處方藥年複合成長率高達 18.9%。DONGWHA 與多家知名跨國藥企長期合作，包括輝瑞 (Pfizer)、賽諾菲 (Sanofi)、第一三共 (Daiichi Sankyo) 及利奧製藥 (LEO) 等，共同開發新藥及拓展業務，其中不乏止痛藥及手術相關的產品組合。