〈國光生法說〉國內外流感疫苗訂單倍數增長 全年續拚獲利、配股利

國光生 (4142-TW) 今 (14) 日召開法說，董事長詹啟賢表示，第二條充填線下半年將完工、投產，初步可掌握的訂單量較去年倍數成長，由於去年營運虧轉盈且首度配息，預期今年訂單擴大下，營運可望持續成長並再度配息。

國光生因應流感疫苗銷售量持續擴大，第二條充填線預計 6 月底前完工、下半年投產，總產能將提升 3 倍、年產量 2400 萬劑，法務長潘飛指出，該產線啟用後，除部分產能生產國內流感疫苗外，旗下客戶中國天道醫藥將包下 5 成以上產能生產抗凝血劑。

中國流感疫苗市場方面，詹啟賢指出，目前中國供應三價流感疫苗，初估訂單量較去年成長 3 成，若今年順利取得四價流感疫苗藥證，預期訂單量將擴大 4、5 倍以上；另外，由於世界衛生組織 (WHO) 尚未公布流感疫苗病毒株抗原抗體，目前僅先生產前段原液，待 WHO 公布結果後，預計其他國外採購量有望更明朗，且適時調整生產排程。

國光生今年拿下國內公費流感疫苗 368.83 萬劑，營收貢獻約 8.85 億元，自費疫苗初步規劃將生產 15 萬劑以上，年增 2 倍；既有客戶賽諾菲訂單量也較去年成長。

國光生因應未來長期國際化發展，將斥資 29 億元新建研發中心，並將業務從 CMO(藥物代工生產) 擴大至 CDMO(委託研發及生產代工)，研發中心將配置研發試驗室、GMP 先導工廠、動物實驗房及配套措施，預計 2022 年 7 月動工、2024 年中完工。