國光生去年Q4轉盈 全年每股賺3.03元 擬首度配息0.5元

國光生 (4142-TW) 受惠去年本業流感疫苗出貨增加，且取得荷蘭商 Crucell 和解金，去年第 4 季、全年獲利虧轉盈，去年每股純益 3.03 元。董事會通過去年盈餘分配案，擬首度配息 0.5 元，以今 (26) 日收盤價 56.6 元估算，殖利率 0.88%。

國光生去年營收 18.69 億元，年增 43.87%；毛利率 33.33%，年增 20.44 個百分點；營利率 -1.38%，衰退較 2019 年收斂；稅後純益 12.41 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 3.03 元。

國光生去年第 4 季營收 8.2 億元，季增 32.69%、年增 30.78%；毛利率 37.2%，季減 7.99 個百分點、年增 19.61 個百分點；營利率 1.59%，季減 20.65 個百分點、較 2019 年同期虧轉盈；稅後純益 12.4 億元，季增 675%、較 2019 年同期虧轉盈，每股純益 3.03 元。

展望未來，國光生表示，今年發展策略重點將放在國際，包括四價流感疫苗、新冠疫苗或其它疫苗等，其中將持續開發新疫苗並取得新藥證，並與國際與大中華區域夥伴建立合作關係。

此外，國光生第二條無菌針劑充填線產線預計下半年投產，產線產能較第一條提升 3 倍，年產能將從目前 1800-2000 萬劑，擴增至近 1 億劑，出貨量同步看增。