〈美股盤前要聞〉鮑爾稱不會先發制人升息 美股期貨小升

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱不會先發制人升息。比特幣價格週三反彈，升至近 34,000 美元。美今日將公布 6 月 Markit 製造業採購經理人指數。美股期貨週三 (22 日) 小升，道瓊期貨漲 0.03%，標普 500 期貨跌 0.02%，那斯達克 100 期貨漲 0.01%。

1. 鮑爾稱不會先發制人升息 否認通膨將重演 1970 災難

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (22 日) 出席國會聽證會，他持續淡化市場對通膨的擔憂，並對就業市場前景抱持樂觀。他強調 Fed 不會先發制人般地升息，減碼購債規模將依數據而定。

鮑爾表示：「或許所有過高的通膨都來自於諸如二手車和卡車價格上漲、機票、酒店價格等受到經濟重起影響的領域，最新經濟數據非常符合這種觀點，隨著時間的推移，這些因素的影響力將隨之減弱。」

國會議員質問關於 1970 年代的惡性通膨是否將會重演？鮑爾回應，非常、非常不可能，因為 Fed 堅持其價格穩定的承諾。

2. 拜登舉白旗！7/4 疫苗接種率無法達標

週二 (22 日) 拜登政府宣布，美國獨立日 (7 月 4 日) 後數週，才能實現新冠疫苗接種目標，同時，美國傳染病專家福奇研判，Delta 病毒成為全美消滅新冠疫情的最大威脅。

拜登上月設立防疫新目標，希望在美國獨立日 (7 月 4 日) 前，讓 70% 的美國成年人至少接種 1 劑新冠疫苗，完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二承認，拜登政府預測在 7 月 4 日後數週，才能實現新冠疫苗接種目標。

3. 亞馬遜 Prime Day 首日業績強強滾

儘管在疫情擾亂供應鏈與消費性電子產品折扣不多的情況下，亞馬遜 (AMAZ-US) 的「Prime Day」會員購物日銷售業績依然強勁，活動開跑第一天的總銷售額比去年成長 8.7% 至 56 億美元，不過消費者單筆平均支出下降，3C 產品也不再是最熱賣類別。

Prime Day 從周一美東凌晨 3 點開跑，周二午夜前結束。Adobe 的數據顯示，首日銷售額將成長至 56 億美元，突破去年感恩節的線上金額。

分析師預估今年 Prime Day 銷售額將介於 95 億至 120 億美元，刷新紀錄，該活動在 2018 年的線上銷售成長 54%、2019 年成長 64%。去年 Prime Day 受疫情影響延到 10 月舉行，分析師並未將兩次數據相比。

4. Krispy Kreme 申請上市 估值可能達 38.6 億美元

美國知名的連鎖甜甜圈品牌 Krispy Kreme 正計畫實施初次公開募股 (IPO)，目標上看 6.4 億美元 (約新台幣 179 億元)。若以 IPO 價格上限來作估算，該公司的時價總額將高達 38.6 億美元。

根據《彭博社》報導，JAB 控股公司 (JAB Holding Company) 旗下的連鎖甜甜圈品牌 Krispy Kreme，已於 6 月 22 日的時候向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 IPO 申請書。

而依照申請書的內容，Krispy Kreme 的 IPO 定價將設定在每股 21 至 24 美元之間，並且打算賣出約 2700 萬股。

5. 微軟市值締新猷 和蘋果成唯二「2 兆美元俱樂部」成員

微軟 (MSFT-US) 市值在周二 (22 日) 一度突破 2 兆美元，成為繼蘋果之後，第二個加入「2 兆俱樂部」的美國上市公司，反映投資人押注該公司的雲端運算和企業軟體將在疫情過後持續成長。

微軟將在 24 日發表 Windos 11 作業系統，其股價盤中最高上漲 1.2% 至每股 265.79 美元，市值一度突破 2 兆美元，終場報 265.51 美元，稍稍低於此整數關卡。微軟市值站上 2 兆美元需要股價達到 265.55 美元。

蘋果市值在去年 8 月突破 2 兆美元，周二約報 2.24 兆美元。先前沙烏地石油巨擘 Saudi Aramco 曾短暫入榜過，但目前市值約 1.9 兆美元。