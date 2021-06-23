結盟鴻海 Gogoro：快速增加生產量能、拓展全球市場

電動機車大廠 Gogoro 今 (23) 日宣布與鴻海 (2317-TW) 簽署合作意向書，雙方將在技術和生產上形成策略夥伴，Gogoro 表示，這項合作將使 Gogoro 可透過鴻海高科技製造實力，快速增加生產量能，促進 Gogoro 的全球拓展規劃。

Gogoro 創辦人與執行長陸學森表示，鴻海是全球電子製造服務的領導者，專注開展創新科技、承諾永續電動運輸，是 Gogoro 學習與合作的絕佳選擇，將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。

在雙方簽署合作意向書後，鴻海和 Gogoro 的團隊的合作將涵蓋智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域，其中，Gogoro 將更聚焦在產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展和客戶服務等面向。

Gogoro 透過 Gogoro Network 高效電池交換平台，在全台已建置超過 2100 座電池交換站，近 40 萬名騎士每日電池交換數達 27 萬次，目前累計電池總交換次數近 2 億次。

同時，Gogoro 也透過 Powered by Gogoro Network 方案將 Gogoro 電動動力單元、控制器、智慧系統等智財提供給合作的品牌車輛製造商。